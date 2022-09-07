Siirt gündem haberleri: Siirt'te yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacak

Siirt'te belirli şartları taşıyan çiftçilere yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohum dağıtılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında il genelinde üretimi arttırmak amacıyla sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtılacağı bildirildi.

Projenin tarımsal havza kapsamındaki merkez, Kurtalan, Eruh ve Baykan ilçelerinde belirlenen şartları taşıyan üreticilere yaklaşık 15 bin alan için 200 ton tohum dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Tohum dağıtımı merkez ilçede vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamların başkanlığında oluşturulan komisyonların değerlendirilmesiyle yapılacak. Tohum yardımı almak isteyenlerden en az 10 dekar arazi şartı aranmakta. Kira sözleşmesi, tapu belgesi veya 2023 ÇKS belgesinden biri sunulacaktır. 2021 yılında gerçekleştirilen mercimek dağıtımı projesinden faydalanmayan üreticilere öncelik verilecektir. 2021 yılında uygulanan mercimek dağıtım projesinden faydalanmış olanların, toplamda 50 dekarlık alandan daha az alanı var ise 2022 yılında da başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuran çiftçilerin son 5 yılda Bakanlık tarafından hibe desteği kapsamında desteklerden men cezası almamaları gerekmektedir. ÇKS kayıtlarında beyan edilen ada parselde üst üste iki yıldan fazla mercimek üretimi yapmamış olmaları gerekmektedir. Her çiftçiye maksimum 25 dekar tekabül eden alan için 350 kilogram tohum dağıtımı yapılacaktır. Bu şart başvuru sayısına göre değişiklik gösterebilecektir. Detaylı bilgi için ilgili kurumlara başvurmaları gerekir."

Müracaatların 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.