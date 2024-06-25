Siirt fıstığının aşılama dönemi başladı

Ziraat Mühendisi Abdülhamit Kireç:

"Aşılamanın yapıldığı saatte önemlidir. Havanın serin saatleri tercih edilmelidir. ya sabah veya akşam 16.00 ile 17.00'den sonra yapılmalıdır"

SİİRT - Siirt'te fıstık ağaçlarını aşılama dönemi Haziran ayı itibari ile başladı.

Menengiç ağaçlarının aşılanarak "Yeşil altın" olarak tabir edilen fıstığa dönüştürülme döneminde, fıstıkçılar ağaçlarını aşılamaya devam ediyor. Her yıl haziran ve temmuz aylarında aşılanan fıstık, Siirt'e ekonomik açıdan büyük kazançlar sağlıyor. Fıstık üretiminin daha verimli olabilmesi için Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aşı çalışmalarına başlandı.

Ağaçların gelişmişlik durumları dikkate alınarak aşılama yapıldığını belirten Ziraat Mühendisi Abdülhamit Kireç, aşılama döneminin genel olarak Antep fıstığı çeşitlerinde aşılama sürecinin yapıldığı bir dilim olduğunu söyledi. Haziran ile temmuz ayları arasında gerçekleştirildiğini belirten Kireç, "Siirt fıstığında da 'T' göz aşısı dediğimiz aşı çeşidi uygulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlara baktığımızda özellikle aşı kaleminin iyi bir çeşitten olması gerekmektedir. İlimiz genelinde Siirt çeşidi kullanmaktadır. Tabii aşı kaleme alınırken hastalıklara dikkat edilmesi gerekiyor. Aşılamanın yapıldığı saatte önemlidir. Havanın serin saatleri tercih edilmelidir. ya sabah veya akşam 16.00 ile 17.00'den sonra yapılmalıdır. Tabi sabah saatlerinde yapılması aşının tutma oranını arttıracaktır" dedi.

İyi bir çeşitten aşılama yapıldığı taktirde verim sürecinde, aşı yapılan çeşitten yana verim ve kalite elde edileceğini aktaran Kireç, "Şu anda da tavsiye ettiğimiz bıttım anacından dikim yapılıyor. Ardından kalem kanalına geldiği vakit aşısı yapılır. Eğer yapılmazsa ne olur? O anaçtan ne geleceği belli olmayan bir çeşit gelir. Yani muhtemelen de büyük ihtimal küçük taneli ya da melengiç veya bıttım olabilir. Çöğür meyve gelir, kalitesiz ve üretime değmeyen bir mahsul gelecektir" şeklinde konuştu.

Göz aşısı denilen "T" göz aşısı yapılarak daha önceden çeşidi bilinen bir ağaçtan aşı kalemi alındığını aktaran Kireç, "Ondaki doku örneği anaca T göz aşısı yöntemiyle anaçta yarık açılır. Aşı kaleminden göz sağlıklı bir şekilde çıkartılır ve birleştirmeleri sağlanır ve ardından aşı bandıyla bağlanır. Birkaç hafta içerisinde aşının tutup tutmadığı belli olmaktadır. Bazıları durgun bir sürece girebilmektedir. Bir sonraki yılda atabilmektedir. Tabi bu aşı yapıldıktan sonra izlendiği vakit görülebilir" ifadelerinde bulundu.