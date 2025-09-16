Haberler

Siirt Fıstığındaki İşleme Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt Fıstığındaki İşleme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Siirt fıstığında işleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl rekolte, üreticilerin beklentisinin altında kaldı.

Siirt fıstığında işleme çalışmaları fabrikalarda hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Siirt fıstığında üreticilerin yoğun mesaisi sürüyor.

Hasat döneminde bahçelerden özenle toplanan fıstıklar, fabrikalarda titizlikle işleniyor. İlk olarak makinelerde yıkanan ve kabukları soyulan fıstıklar, daha sonra dolu ve boş tanelerine ayrılıyor. Kaliteli ürünler seçilerek kurutma alanlarına seriliyor ve burada doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından yeniden ayıklanan ve paketlenen Siirt fıstığı, hem iç piyasada satışa sunuluyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Yüksek aroması ve kendine has lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanında talep gören Siirt fıstığı, bölge ekonomisine de milyonlarca liralık katkı sağlıyor. Ancak bu yıl rekolte, üreticilerin beklentisinin altında kaldı. Özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıkların fıstık ağaçlarını olumsuz etkilediği, çok sayıda ürünün ise dalında yandığı belirtiliyor.

Üretici Selman Mülayim, bu yılki verim kaybına dikkat çekerek, "Fıstıklarımızı bağdan toplayarak fabrikaya getirdik. Bu sene fazla verim yoktu. Çoğu yanmıştı. Rekolte istediğimiz gibi değildi. Elimizdekilerle idare etmeye çalışacağız" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.