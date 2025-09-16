Siirt Fıstığındaki İşleme Çalışmaları Devam Ediyor

Siirt fıstığında işleme çalışmaları fabrikalarda hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Siirt fıstığında üreticilerin yoğun mesaisi sürüyor.

Hasat döneminde bahçelerden özenle toplanan fıstıklar, fabrikalarda titizlikle işleniyor. İlk olarak makinelerde yıkanan ve kabukları soyulan fıstıklar, daha sonra dolu ve boş tanelerine ayrılıyor. Kaliteli ürünler seçilerek kurutma alanlarına seriliyor ve burada doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından yeniden ayıklanan ve paketlenen Siirt fıstığı, hem iç piyasada satışa sunuluyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Yüksek aroması ve kendine has lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanında talep gören Siirt fıstığı, bölge ekonomisine de milyonlarca liralık katkı sağlıyor. Ancak bu yıl rekolte, üreticilerin beklentisinin altında kaldı. Özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıkların fıstık ağaçlarını olumsuz etkilediği, çok sayıda ürünün ise dalında yandığı belirtiliyor.

Üretici Selman Mülayim, bu yılki verim kaybına dikkat çekerek, "Fıstıklarımızı bağdan toplayarak fabrikaya getirdik. Bu sene fazla verim yoktu. Çoğu yanmıştı. Rekolte istediğimiz gibi değildi. Elimizdekilerle idare etmeye çalışacağız" dedi. - SİİRT