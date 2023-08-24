Siirt Fıstığı Üreticileri Kalitesiz Fıstıkla Mücadele Ediyor

SİİRT Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Siirt fıstığının içine kalitesiz fıstık katıp satmaya çalışan bir kesim olduğunu belirterek, 'Bu yıl rekolte olarak, iyi bir rekolte olacağına inanıyorum. Geçen yıl Siirt'te, 30 bin ton civarında fıstık elde ettik. Bu yıl daha fazla bir rekolte beklentimiz var. Ancak, Siirt fıstığına, İran'dan veya başka ülkelerden kalitesiz fıstık getirip Siirt Fıstığının içine katarak, satmaya çalışan bir kesim var. Biz Ziraat Odası olarak, bunlarla mücadele ediyoruz. Bunu önlemeye çalışıyoruz, Siirt'e sokmamaya çalışıyoruz. Çünkü Siirt fıstığının kalitesi ve önemi bütün Türkiye'de hatta dünyada artık kendini göstermiştir' dedi.

Bahar aylarında rüzgar, şiddetli yağmur ve dolu yağışı gibi nedenlerle, döllenme dönemindeyken bazı fıstık bahçelerinin zarar görmesine rağmen, kentte bu yıl 30 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. Kentte bu yıl fıstık üreticilerinin yüzünün güleceğini ifade eden Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, 'Siirt'in genelinde gerçekten bu sene fıstık bu sene çok güzel ve iyi. Bu yılki fıstık verimliliğine, kalitesine, fıstıkla ilgili her şeye bahçede şahitlik ediyoruz. Bu yıl rekolte olarak, iyi bir rekolte olacağına inanıyorum. İlimizin genelinde, döllenme dönemindeyken lokal olarak bazı bahçelerde doludan ve rüzgardan veya o gün ki yağmurlardan zarar gören bazı bahçelerimiz var. Ama bu genel olarak lokal gibi görünen ve çok az olan alanlarda oldu. Ama Siirt'in genelinde, gerçekten bu sene fıstık bu sene çok güzel ve iyi. İnşallah bu sene fıstık üreticilerimizin yüzü gülecek' diye konuştu.

'KALİTESİZ FISTIK KARIŞTIRIP SATANLAR VAR'

Başka ülkelerden getirilen kalitesiz fıstıkların karıştırılarak Siirt fıstığı adı altında satıldığını belirten Günbat, 'Geçen yıl Siirt'te, 30 bin tonun üzerinden fıstık elde ettik. Bu sene de ondan daha fazla bir rekolte beklentimiz var. Fıstıklar artık çatlamak üzere, önümüzdeki günlerde çatlayacak. Bir 10- 15 güne kadar beklememiz gerekecek. Biliyorsunuz Siirt fıstığında en kaliteli fıstık, ana çatlak dediğimiz fıstık çeşididir. Ancak ne kadar dalda bekletirsek o kadar daha güzel çatlıyor ve daha çok olgunlaşıyor. Bütün Siirtlilerin, fıstık üreticilerinin, kamu kurum ve kuruluşların ürettiği Siirt fıstığına, İran'dan veya başka ülkelerden kalitesiz fıstık getirip Siirt fıstığının içine katarak, satmaya çalışan bir kesim var. Biz Ziraat Odası olarak bunlarla mücadele ediyoruz. Bunu önlemeye çalışıyoruz, Siirt'e sokmamaya çalışıyoruz. Çünkü Siirt fıstığının kalitesi ve önemi bütün Türkiye'de hatta dünyada artık kendini göstermiştir' diye konuştu.