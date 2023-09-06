Siirt Belediyesi İnşaatları Denetliyor

Siirt Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki jeoloji ve teknik personel aracılığıyla inşaatları denetliyor. Denetimler kapsamında alınan numuneler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderiliyor. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Siirt Belediyesince inşaatlar denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki jeoloji ve teknik personel, inşaatları denetledi.

Denetimlerde alınan numuneler incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.