Sigortasız Araçlar Trafikte Tehlike Oluşturuyor

Girişimci Acenteler Platformu (TÜGAP) Başkanı Abdulcelil Alkış, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) gündeme getirdiği yaklaşık 6 milyon sigortasız araç gerçeğine dikkat çekerek, "Bu sadece bir istatistik değil, trafikte her an patlamaya hazır, hem can hem de cep yakan toplumsal bir saatli bombadır" dedi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Yaklaşık 6 milyon aracın sigortasız şekilde trafiğe çıktığını belirten TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, bu tabloyu 'toplumsal bir saatli bomba' olarak nitelendirdi. Alkış, "Sigortasız araçlar sadece sürücüsüne değil, trafikteki her bireye ekonomik ve can güvenliği açısından tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"6 milyon sigortasız araç, toplumsal bir saatli bombadır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) raporuna göre, trafikte sigortasız araç sayısı 6 milyona yaklaştı. TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, bu durumun toplumsal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek şu uyarıda bulundu: "Bu sadece bir sayı değil, trafikte her an patlamaya hazır bir tehlikedir. Sigortasız bir aracın neden olduğu kazada hem can hem mal kaybı büyük olur, faturası ise sigortalı vatandaşlarımıza kesilir."

Sorumlu sürücünün sırtındaki görünmez yük 'Güvence Hesabı'

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 2025 yılı ilk dokuz ay verilerine göre, trafik kazaları ve hasar ödemeleri bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında artış gösterdi. Alkış, sigortasız araçların bu tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurguladı. Alkış, sigortasız sürücülerin neden olduğu kazalarda mağdur vatandaşların zararlarının 'Güvence Hesabı' tarafından karşılandığını hatırlatarak, "Ancak bu kaynak sınırsız değil. Bu fon, sigortasını düzenli yaptıran milyonlarca vatandaşın primlerinden ayrılan paylarla finanse ediliyor" diye konuştu.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, 'Güvence Hesabı'nın 2025 yılı sonunda sigortasız araçlar nedeniyle ödeyeceği tazminat miktarının 10 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Alkış, bu durumun sigorta primlerine dolaylı etki yaparak adil rekabeti zedelediğini dile getirdi.

"Sigorta acentesi, poliçe satan değil, riski yöneten danışmandır"

Vatandaşların sigortayı bir 'maliyet' olarak değil, bir 'güvence' olarak görmesi gerektiğini ifade eden Alkış, sigorta acentelerinin sektördeki rolünü şöyle tanımladı:

"Biz sigorta acenteleri, sadece poliçe kesen aracılar değiliz. Vatandaşın ihtiyaçlarına göre en uygun teminatı sunan, hasar anında yanında olan ve haklarını savunan risk danışmanlarıyız. Sigorta, bir kazadan sonra yüz binlerce liralık borç yükünden koruyan en temel finansal güvencedir."

Çözüm çağrısı

Alkış, sorunun çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu: "Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden otomatik sigorta kontrolünün 81 ilde aktif hale getirilmesi. Sigortasızlık oranını düşürmek amacıyla ilgili bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sigorta sektörünün ortak bir bilinçlendirme kampanyası başlatması. Poliçe yenilemelerinde vatandaşlara ulaşarak danışmanlık hizmeti veren sigorta acentelerinin desteklenmesi."

Alkış, sözlerini, "Unutmayalım ki, sigortasız bir araç, sadece sürücüsü için değil, trafikteki herkes için potansiyel bir tehdittir. Bu sorunu görmezden gelmek, daha büyük toplumsal ve ekonomik krizlere davetiye çıkarmaktır" diyerek tamamladı. - MERSİN