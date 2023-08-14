Sigortam.net'ten kasko ve cam değişimi hakkında önemli bilgilendirme

Sigortam.net, kaskoda cam değişimi ve hasarsızlık indiriminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırması önem arz ediyor. Trafik sigortası cam değişimini kapsamıyor. Kasko poliçesi kapsamında cam değişimi hasarsızlık indirimini etkilemiyor.

Sigortam.net, kaskoda cam değişimi ve hasarsızlık indiriminde dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, araç kaskosu yaptırırken dikkat edilmesi gereken poliçe kapsamı ve muafiyetleri, sigortalıların hasar veya kaza anlarında yaşadıkları deneyimi doğrudan etkiliyor.

Aracını gerek trafikte gerekse park halindeyken tam koruma altına almak ve hasar sonrası yaşanacak maddi kayıpların önüne geçmek isteyen araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırması önem arz ediyor.

Araç maliyetlerinin giderek arttığı bir dönemde araç sahibinin mağduriyetini engelleyecek en güçlü güvence olan kasko, poliçe kapsamında araçların cam değişimini de kapsayarak hasar sonrası aracın hızla tamir edilmesini ve camlarının değişimi sonucu meydana gelebilecek yüksek tutarlı maliyetlerin önüne geçilmesini sağlıyor.

Sigortam.net toplumda sigorta bilincini artırma ve karmaşık sigorta ürünlerini daha anlaşılır kılma hedefiyle de araç cam değişimi hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getiriyor.

Trafik sigortası cam değişimini kapsıyor mu?

Araç sahipleri sıklıkla farklı nedenlerden dolayı araç camlarını değiştirmeleri gereken durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Hava şartları, trafikte yaşanan kazalar, bozuk yollar ve pek çok nedenle araç camları hasar alabiliyor. Poliçe kapsamında camın nasıl kırıldığı ise en önemli kriter olarak araç sahiplerinin karşısına çıkabiliyor. Bu noktada cam değişimine dair doğru sigorta ürünü ve poliçe tercihi yapmak önem arz ediyor.

Trafik sigortası, olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafın zararını devletin belirlediği limitler dahilinde karşılıyor. Trafik sigortası kapsamında cam değişimi ya da tamiri, trafik kazası sonucu kusurlu olan tarafın karşı aracın cam hasarını ödemesi ile gerçekleşiyor. Standart trafik sigortaları kaza dışında kendi aracının aldığı cam hasarlarını karşılamıyor, bu durumda kasko sigortasına ihtiyaç duyuluyor.

Sigortam.net müşterileri herhangi bir kaza anında Sigortam.net hasar hattına 3 saniye içinde ulaşabiliyor ve süreç boyunca gerekli tüm desteği sigorta danışmanlarının yönlendirmesi ile kolaylıkla alabiliyor.

Cam değişimi hasarsızlık indirimini etkiliyor mu?

Kasko poliçesi kapsamında yaşanan kaza sonrasında cam değişimi hızlıca gerçekleşiyor. Bununla birlikte sigorta şirketleri, poliçe dahilinde aracın cam değişimlerinde kasko hasarsızlık indiriminin bozulmamasını da temin ediyor.

Hasarsızlık indirimi, yılda 1 cam değişimine kadar korunmaya devam ederek araç camının poliçe üzerinden değiştirilmesi ve anlaşmalı cam servislerinden hizmet alınması sağlanabiliyor. Bu doğrultuda Sigortam.net, poliçe satın alınırken kasko cam değişimi muafiyetine dahil olup olmadığına dair dikkat edilmesinin altını önemle çiziyor.

Yaşanan hasar sonrası cam değişimi yapılabilmesi için sürücülerin bazı işlemleri gerçekleştirmesi ve belirlenen belgeleri sigorta şirketlerine ulaştırması gerekiyor. Öncelikle, olay sonrası kazanın boyutunu gösteren fotoğrafların çekilmesi gerekiyor.

Bu fotoğraflar hasarın boyutunun görsel şekilde kaydedilmesi için kullanılıyor. Ardından, varsa, görgü tanıklarından muhakkak beyan talebinde bulunması gerekiyor. Araç kullanılamayacak durumdaysa, çekme işlemlerinin gerçekleşmesi için sigorta şirketi ile iletişime geçilmesi oldukça önem taşıyor.

Bunların ardından, yaşanan hasara göre gereken belgelerin sigorta şirketine iletilmesi gerekiyor. Hasarın beyanı ile başlayan süreç, tamir ya da değişim ve kontrol sonucu araç sahibine teslim ile tamamlanıyor.