Sigortam.net'ten bütçe dostu kasko imkanı için ipuçları

Sigortam.net, son dönemde artan araç fiyatlarına paralel olarak yükselen kasko primlerine karşın daha uygun seçeneklere ulaşmak için göz önünde bulundurulması gerekenleri açıkladı.

Sigortam.net, son dönemde artan araç fiyatlarına paralel olarak yükselen kasko primlerine karşın daha uygun seçeneklere ulaşmak için göz önünde bulundurulması gerekenleri açıkladı.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, araca en uygun uygun maliyetlerle kasko yaptırmak için fiyatı belirleyen unsurları bilmek büyük önem taşıyor. Araç ve sürücü özellikleri yanında farklı muafiyet ve ek teminatlar da bu konuda belirleyici oluyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, bir araç için oluşturulan minimum poliçe teklifinin araç kasko bedeline oranının son bir yılda yüzde 0,97'den 0,99'a çıktığını ve hemen hemen aynı seviyede kaldığını bildirdi.

Uludüz, "Örneğin 500 bin TL'lik bir araca sahip kişi, 4 bin 950 TL ile aracı için yıl boyu geçerli ciddi bir korumaya sahip oluyor." ifadesini kullandı.

Araç fiyatlarındaki artışa ve kazaların neden olduğu maddi kayıpların sürekli yükseldiğine dikkati çeken Uludüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar, kasko sigortasını temel ihtiyaçlardan biri haline getiriyor. Sigortam.net olarak sunduğumuz üçlü gösterimle araç sahipleri Türkiye'nin önde gelen 25 sigorta şirketinin, farklı kapsamlardaki kasko tekliflerini en düşük fiyatlı, en geniş kapsamlı ve fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan seçenekler bazında görüp, ihtiyaçlarına en uygun seçenekle araçlarını güvenceye alabiliyor. Hasar anında da en fazla 3 saniye içinde müşteri temsilcilerimize ulaşarak ihtiyaç duydukları destekten yararlanabiliyor."

"Kasko fiyatlarını belirleyen pek çok kriter mevcut"

Bora Uludüz, kasko tekliflerinin oluşmasında pek çok kriter bulunduğunu kaydederek, "Örneğin martta genel ortalamada araç minimum poliçe tutarının araç bedeline oranı yüzde 0,99 iken yüzde 60 hasarsızlık oranına sahip bir araç için bu oran yüzde 0,90'a gerileyebiliyor. İstanbul gibi yoğun trafiğe sahip bir şehirde yüzde 1,01'e çıkan oran, Burdur gibi daha sakin bir şehirde yüzde 0,84'e gerileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kasko fiyatlarını belirleyen temel unsurlara değinen Uludüz, şu bilgileri verdi:

"Araç kasko değeri; aracın üretildiği yıl, markası, türü ve modeli gibi etkenler göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Sigorta şirketleri, bu kriterlere göre her yıl yayınlanan ortalama araç kasko değerleri listesi üzerinde değerlendirmeler yaparak poliçe fiyatlarını belirliyor. İkinci el piyasası olan ve çok satılan araçlar, kolay parça bulunurluğu ve daha uygun tamir fiyatları nedeniyle sıfır araçlara göre daha uygun bir poliçe değerine sahip oluyor. Bununla birlikte yaşı ilerlemiş ve 10-15 yaşın üzerine ulaşmış araçlarda masrafın fazla olması ve kaza riskinin yüksekliği nedeniyle tutar yükseliyor. Dolayısıyla eski model araçların prim bedelleri yeni modellere göre daha yüksek çıkıyor."

Uludüz, spor ve aile arabası arasında da kaza riskleri açısından prim fiyatında farklılık görüldüğünü kaydederek, araç içindeki radyo, klima, televizyon ve telefon gibi aksesuarların da teminat kapsamına alınmasının kasko fiyatını etkilediğini anlattı.

"Sürücünün yaşı, mesleği ve ehliyet yılı primi etkiliyor"

Sigortam.net CEO'su Uludüz, araç sahibinin yaşının primi belirleyici unsurlar arasında yer aldığını, daha büyük yaştakiler için primlerin daha düşük olduğunu belirterek, "Sürücünün mesleği, ehliyet yılı, aracın kullanıldığı şehir gibi bilgiler de prime etki ediyor. Sürücünün deneyimli olması, zamanının çoğunu trafikte geçirmeyecek bir mesleğe sahip olması, yoğun trafiği bulunmayan bir şehirde yaşaması primin daha düşük olmasını sağlıyor. Trafik, kaza ve suç oranı yüksek şehirlerde ise kasko fiyatlarında artış görülüyor." yorumunda bulundu.

Kaskoda indirim imkanları

Bora Uludüz, aracın güvenliğini sağlamak amacıyla takip cihazı ya da alarm sistemi kullanmanın, herhangi bir güvenlik önlemi olmayan araçlara göre daha düşük prim oluşmasını sağladığını bildirdi.

Aracın hasar görmesi durumunda hasarın belirli bir miktarının araç sahibi tarafından karşılanması anlamına gelen kasko muafiyetlerinin de daha düşük poliçe bedelleri oluşturduğunu kaydeden Uludüz, sigorta bedeli üzerinden seçilecek yüzde 1-2 oranındaki muafiyetli bir poliçenin toplam primde indirim sağladığını anlattı.

Uludüz, "Sigorta süresince herhangi bir hasar yaşanmadığında bir sonraki poliçede prim tutarı üzerinden bir miktar hasarsızlık indirimi uygulanıyor. İlk 12 aylık sigorta süresi sonunda yüzde 30 olan bu indirim oranı, 4 yıllık bir hasarsızlık döneminin ardından yüzde 60'a kadar yükselebiliyor." dedi.

Kaskoda ana teminatların yanında aracı olumsuz risklere karşı koruyan mini onarım, yol yardımı, ihtiyari mali mesuliyet, orijinal cam gibi ek teminat seçeneklerinin bulunduğuna işaret eden Uludüz, bunların limit ve içeriklerinin de poliçe fiyatını etkilediğini bildirdi.

Uludüz, "Kaza anında karşı araca verilen zararları ödemeyi sağlayan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), zorunlu trafik sigortası limitinin üzerinde kalan hasarların da güvence altına alınmasını sağlıyor. Örneğin limitsiz İMM, karşı araca verilen masraf ne kadar yüksek olursa olsun kasko ile karşılama imkanı veriyor. Teminatı artıran bir unsur olsa da sağladığı güvencenin yüksekliği nedeniyle İMM önemli ek teminatlar arasında değerlendiriliyor." açıklamasında bulundu.

Uludüz, ikame araç temini, karşı taraf için manevi tazminat, cam kırılması sigortası ve yedek parça temini gibi ek teminatların da kasko rakamını artırdığını bildirdi.