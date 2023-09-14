Sigortam.net, spor tutkunlarına "TOD'da 1 Aylık Süper Lig Paketi" kazanma fırsatı sunuyor.

Sigortam.net açıklamasına göre, 1000 adet 1 Aylık TOD Süper Lig Paketi, 13 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında şanslı Sigortam.net müşterilerinin olacak.

Sigortam.net web sitesi üzerinden ücretsiz şekilde ad, soyadı, telefon, adres bilgileri ile çekiliş katılım formunu dolduran herkes, kampanyaya katılarak 1 çekiliş hakkı kazanacak.

Form doldurduktan sonra web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden kasko sigortası için teklif veya poliçe alan katılımcılar ise kampanya boyunca ek olarak 1 çekiliş hakkı daha elde edecek. Sigortam.net, alınan teklifin poliçeye dönüşmesi halinde ise katılımcılara, poliçe tutarının her 100 TL'si için ekstra 1 çekiliş hakkı tanımlayacak.

1 Aylık TOD Süper Lig Paketi kazanmak isteyenler, www.sigortam.net web sitesini ziyaret edebilir veya 444 24 00 üzerinden sigorta danışmalarıyla iletişime geçebilir.