Sigortam.net, Öğretmenlere Özel Kasko Kampanyası Başlattı

Dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, tüketicinin kasko fiyatlarındaki artıştan en az seviyede etkilenmesi için hayata geçirdiği özel kampanyalarına devam ediyor.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, tüm öğretmenler için çok özel bir kampanya hazırlayan şirket, öğretmenlere, kendi üzerlerine kayıtlı araçlarının kaskosunu yüzde 25'e varan indirim avantajı ile yaptırma fırsatı sunuyor.

Anlaşmalı olduğu 24 sigorta şirketinin tekliflerini en hızlı şekilde sıralayan ve müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda, en önemli teminatları da göz önüne alarak "düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans dengesi açısından önce çıkan" olmak üzere 3'lü bir kart sistemi sunan Sigortam.net, kampanya kapsamında öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına uygun kaskoyu seçmelerini ve yüzde 25'e varan indirim ile satın almalarını sağlıyor.

İlk ve orta eğitim, üniversite, dershane gibi farklı kurumlarda aktif olarak görev yapan tüm öğretmenler, hem Sigortam.net web sitesinden hem de 444 24 00 numarası ile telesatış kanalı üzerinden yaptıracakları kasko poliçeleri için bu kampanyadan yararlanabiliyor.

Yüzde 25'e varan indirim elde edebilmek için, öğretmenlerin poliçe alımının ardından 24 saat içinde, Sigortam.net Whatsapp hattına meslek kartı ile araç plakalarını gönderilmesi yeterli oluyor.