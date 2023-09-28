Sigortam.net, çocuklara sigorta konusunu sordu

Sigortam.net, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla çocuklara mikrofon uzattı. Minikler, sigorta kavramını genellikle araba, kaza, hastane, deprem veya yangın gibi sözcüklerle ifade etti.

Sigortam.net, okula dönüş döneminde çocuklara mikrofon uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla sokağa kulak vermeyi sürdürüyor.

Sigortam.net'in sokak röportajına katılan minikler, "Sigorta denince aklınıza ne geliyor?" sorusuna çoğunlukla doğru yanıtlar verdi. Sigorta kavramını kimi zaman elektrikle ya da iş güvencesiyle bağlantılandıran genç zihinler, farklı sigorta türlerini daha çok "araba", "kaza", "hastane", "deprem veya yangın" sözcükleriyle ifade etti.