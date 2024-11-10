Sigorta ve Reasürans Brokerliği Mesleğinin 30. Yılı Kutlandı

Sigorta ve Reasürans Brokerliği mesleğinin mevzuat kapsamına alınarak meslek olarak tanımlanmasının 30'uncu yılı kutlandı. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, "30'uncu yılımızı kutladık. Sektör adına 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremi bizim için zor bir süreçti. Bir şekilde bu sürecin üstesinden geldik. Şu anda 2025 yılına çok güzel bir şekilde hazırlandık önümüz açık" dedi.

Sigorta ve Reasürans Derneği (SBD) tarafından düzenlenen 30'uncu yıl kutlaması gerçekleşti. Geceye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, sigorta şirketleri gibi birçok sigorta sektöründen meslek ve dernek gurupları katıldı. Geceye Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Genel Sekreteri Selcen Gür katıldı. Sigorta sektörünün ülkemizde yaşanan depremlerden sonra zor bir sürece girdiği belirtilirken, tüm bu sürecin atlatılıp 2025 yılına daha güvenli ve hızlı hazırlanarak güzel bir sürece başlanacağı kaydedildi.

"Sigorta sektörü olarak 2025 yılında daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz"

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, "30'uncu yılımızı kutluyoruz. Türkiye'de Sigorta ve Reasürans Brokerliği mesleğinin tesis edilmesinin 30'uncu yılında tüm sektör paydaşlarımızla beraber kutluyoruz. Sigorta sektörü çok güçlü ve geleceğe hazır bir şekilde ilerliyor. Türk sigorta sektörü karşı karşıya kaldığı bütün risklere karşı her türlü teminata haiz, güçlü ve güvenilir bir sektör olarak yoluna devam ediyor. 2023 yılı bizim için zor bir süreçti. Malum bir deprem yaşadık ancak üstesinden kalkmasını bildik. 2025 yılına daha da güçlenerek giriyoruz. Her ne kadar fiyatlar konusunda zorlansak da sigortalarımızı mağdur etmiyoruz" dedi.

"Mesleğimiz için anlamlı bir yıl"

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Genel Sekreteri Selcen Gür, "Mesleğimiz için anlamlı bir yıl. Sigorta ve reasürans brokerliği mesleğinin 30'uncu yılını kutluyoruz. Kutlamamıza tüm paydaşlarımız katıldı. Biliyorsunuz Kahramanmaraş depreminden sonra sigorta sektörü önemli bir sınav verdi. Sigortanın ne kadar önemli olduğunu aslında gördük. Bu sene sigorta sektörü için daha iyi bir sene. Sektörümüz her geçen gün büyüyor. Sektörümüzün önü çok açık ve potansiyeline ulaşması için hızlı adımlarla yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL