Sigorta Sektörüne Nitelikli Personel Yetiştirmek Üzere 'Broker Akademi' Kuruldu

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, sektöre nitelikli personel yetiştirmek üzere 'Broker Akademi'yi kurdu.

Türkiye'de sigorta sektörünün yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, sektörlerinin büyüğünü bununla birlikte nitelikli personele her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ecevit, bu doğrultuda dernek olarak 'Broker Akademi'yi kurduklarını açıkladı.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, "Sektörümüz büyüyor ve gelişiyor. Nitelikli personele her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle sigorta ve reasürans brokeri olarak çalışmak isteyen gençlerimizin günceli yakalaması, ortak bir standartta buluşması ve sektörü geleceğe taşıyacak niteliklerini geliştirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda nitelikli personel yetiştirmek üzere dernek olarak 'Broker Akademi'yi kurduk. Derneğimiz bünyesinde kurulan Broker Akademi'de gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmek ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek için kolları sıvadık. Sigorta eğitiminde günceli yakalamak bizim için önemliydi. Bu amaçla, Reasürans, Yangın Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Sigorta Hukuku gibi derslerin yanı sıra Dijital Sigortacılık, Etkili Sunum Teknikleri ve Yazılı İletişim gibi dersleri de bünyemize aldık" dedi. - İSTANBUL