Üye Girişi
Haberler

Sigorta Sektörüne Nitelikli Personel Yetiştirmek Üzere 'Broker Akademi' Kuruldu

Sigorta Sektörüne Nitelikli Personel Yetiştirmek Üzere 'Broker Akademi' Kuruldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, Türkiye'deki sigorta sektöründe nitelikli personel yetiştirmek amacıyla 'Broker Akademi'yi kurdu. Dernek Başkanı Cenk Ecevit, sektörün büyümesiyle birlikte nitelikli çalışana olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, sektöre nitelikli personel yetiştirmek üzere 'Broker Akademi'yi kurdu.

Türkiye'de sigorta sektörünün yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, sektörlerinin büyüğünü bununla birlikte nitelikli personele her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ecevit, bu doğrultuda dernek olarak 'Broker Akademi'yi kurduklarını açıkladı.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Cenk Ecevit, "Sektörümüz büyüyor ve gelişiyor. Nitelikli personele her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle sigorta ve reasürans brokeri olarak çalışmak isteyen gençlerimizin günceli yakalaması, ortak bir standartta buluşması ve sektörü geleceğe taşıyacak niteliklerini geliştirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda nitelikli personel yetiştirmek üzere dernek olarak 'Broker Akademi'yi kurduk. Derneğimiz bünyesinde kurulan Broker Akademi'de gençlerimizin yetkinliklerini geliştirmek ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek için kolları sıvadık. Sigorta eğitiminde günceli yakalamak bizim için önemliydi. Bu amaçla, Reasürans, Yangın Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Makine Kırılması Sigortaları, Sigorta Hukuku gibi derslerin yanı sıra Dijital Sigortacılık, Etkili Sunum Teknikleri ve Yazılı İletişim gibi dersleri de bünyemize aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Türkiye Sigorta Eğitim

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kara harekatı tehdidi 500 bin kişiyi ülkeden kaçmak zorunda bıraktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });