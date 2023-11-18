Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, sığır, koyun ve keçi hayvanlarının küpeleme ve kayıt işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Yönetmeliklerle, kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili işlemler belirlendi ve yetiştiricilerin kayıt tutması ve izlenebilirlik seviyesi artırıldı.

Sığır, koyun ve keçi hayvanlarının küpeleme ve kayıt işlemleriyle ilgili mevzuatta değişiklik yapıldı

Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidildi. Böylece kulağı veya her iki kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidildi. Yönetmelikler ile kulağı veya her iki kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlendi.

Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere, hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edilemediği durumlarda, hayvan sahibinden taahhütname alınarak hayvanların tanımlanmamış kabul edilmesi ve idari para cezası uygulandıktan sonra yeni kulak küpesi uygulanarak hayvanların tanımlaması sağlanarak yetiştiricilerin kayıt tutması ve izlenebilirlik seviyesi artırıldı.

Hayvan sahiplerinin düşen, kaybolan veya silinen kulak küpelerini geç bildirmeleri veya hatalı numara bildirmeleri nedeniyle mükerrer kulak küpe numaralı hayvanların ortaya çıkması önlendi. Böylece; düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren yenisinin takılması beklenmeden süresi daraltılarak yetiştiricilerimizin bekleme süresi kısaltıldı.

Yeni kurulan ve kurulacak olan yol kontrol noktalarında yapılacak kontrollerde tespit edilmesi muhtemel, yönetmelik hükümlerine uymayan hayvanların tespit edilmesi durumunda; idari veya adli süreçlerin uzaması, hayvanların yerinde karantinaya alınması işlemlerinde fiziki yer yetersizliği, yediemin konusunda sıkıntıların yaşanması, nakil süresinin uzaması ve hayvan refahına uyulamaması ile ilgili sorunların aşılması sağlandı. - ANKARA