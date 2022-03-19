Sıfır Atık Projesi'ne uluslararası ödül

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinde (AKDENİZ-PA) birçok proje arasında birinci seçildiğini duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı yazılı açıklamada, Sıfır Atık Projesi'nin AKDENİZ-PA'da birinci seçildiğini belirtti. Bakan Kurum, AKDENİZ-PA'da 21 ülkenin bulunduğunu hatırlatarak, bu ülkelerden çok sayıda projenin aday olduğunu ve bütün projelerin görüşüldüğünü kaydetti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 9-10 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenlenen 16'ncı Genel Kurulda birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Sıfır Atık Projesi'nin hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldüğünün altını çizen Bakan Kurum, geri dönüşüm anlayışını evlerin içine kadar getirdiklerini kaydederek, "2030 yılına geldiğimizde yüzde 35 geri kazanım oranı hedefiyle Sıfır Atık Projesini yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesini bir çatı proje olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir bu. Denizlerimizi korumak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Millet bahçelerimizde yeşil alanlarının arttırılması, sayısının ve miktarının artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi