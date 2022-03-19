Sıfır Atık Projesi'ne uluslararası ödül
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinde (AKDENİZ-PA) birçok proje arasında birinci seçildiğini duyurdu.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinde (AKDENİZ-PA) birçok proje arasında birinci seçildiğini duyurdu.
Bakan Kurum yaptığı yazılı açıklamada, Sıfır Atık Projesi'nin AKDENİZ-PA'da birinci seçildiğini belirtti. Bakan Kurum, AKDENİZ-PA'da 21 ülkenin bulunduğunu hatırlatarak, bu ülkelerden çok sayıda projenin aday olduğunu ve bütün projelerin görüşüldüğünü kaydetti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin 9-10 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenlenen 16'ncı Genel Kurulda birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Sıfır Atık Projesi'nin hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldüğünün altını çizen Bakan Kurum, geri dönüşüm anlayışını evlerin içine kadar getirdiklerini kaydederek, "2030 yılına geldiğimizde yüzde 35 geri kazanım oranı hedefiyle Sıfır Atık Projesini yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesini bir çatı proje olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir bu. Denizlerimizi korumak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da Sıfır Atık Projesi içerisinde. Millet bahçelerimizde yeşil alanlarının arttırılması, sayısının ve miktarının artırılması da Sıfır Atık Projemizin içerisinde" dedi.21 üye ülkeden oluşan ve Türkiye'nin 2005 yılında 'ana katılımcısı' olduğu AKDENİZ-PA, Akdeniz bölgesinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kuruldu ve kısa sürede bölgede merkezi bir aktör oldu. AKDENİZ-PA, bölgede diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölge halkları arasında köprüler kurmaya yönelik önemli çalışmalar yapan ve projeler üreten kurum, kuruluş, organizasyon ve şahıslara ödül veriyor.24,2 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDIBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 2017 yılının Eylül ayında başlatıldı. Sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2019 yılında yönetmeliği de çıkarılan Sıfır Atık Projesi ile; depolama alanına gönderilecek atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Proje başlangıcından bu tarafa 16,5 milyon tonu kağıt karton, 4,1 milyon tonu plastik, 1,7 milyon tonu cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.2019 yılında başlatılan 'plastik poşetlerin ücretlendirilmesi' uygulamasıyla da 2019, 2020 ve 2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik azalma gerçekleşmiş, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmişti. Uygulama sayesinde, plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 3,8 milyar TL tasarruf edilmiş ve yaklaşık 23 bin ton sera gazı salımı engellenmişti.