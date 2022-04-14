Şifa kaynağı 'Çiriş' otu tezgahlardaki yerini aldı

Bingöl'de ilkbaharın gelişiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak da bilinen Çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.

Bingöl'de karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı. Mart ve Nisan aylarında yeşil yaprakları topraktan yeni çıkarken dağlardan toplanan Çiriş otu, birçok pazarcının da geçim kaynağı oldu. Saatlerce kırsal alandan toplanan ot, merkezdeki bazı noktalara getirilerek kilosu 10-15 TL arasında satışa sunuluyor. Çorba, pilav, börek ve sulu yemeklerde kullanılan Çiriş otunun, birçok hastalığa da şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor. Geçimini doğadan topladığı doğal otları satarak yapan pazarcı Tahsin Argalı, Çiriş otunun bağırsaklara, mideye ve kansere iyi geldiğini söyledi.

Fiyatının bu yıl 10 TL olduğunu aktaran Argalı, "Bingöl'de otuyorum. Gidip dağlarda bu Çiriş otunu topluyoruz. Çoluk çocuk hep beraber gidiyoruz, getirip burada tezgaha koyuyoruz. Bu çok iyidir, dağdan getiriyoruz doğaldır. Buna gübre verilmiyor. Götürüp pırasa gibi pişiriliyor, çorba yapılıyor. Geçen sene kilosu 15 TL'di, bu sene 10 TL'dir. Bu ot bağırsakları temizliyor, mideye birebirdir, hastalığa, kansere birebirdir. Şifadır yani bu. Topraktan geliyor" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi