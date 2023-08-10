Siemens kârlı büyümesini yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü

Siemens AG'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde siparişleri karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar avroya yükseldi ve bir kez daha çok yüksek bir seviyeye ulaştı.

Siemens AG'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde siparişleri karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar avroya yükseldi ve bir kez daha çok yüksek bir seviyeye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens AG, 2023'ün üçüncü çeyreğinde tüm endüstriyel iş kollarında güçlü gelir artışıyla karlı büyümesini sürdürdü.

Açıklamada, şirketin büyük projeler ve sistemler kapsamındaki sipariş ivmesinin güçlü bir performans gösterdiği ifade edilirken, sipariş-satış oranında 1,28 gibi başarılı bir rakama ulaşıldı ve bakiye siparişler 110 milyar avro ile bir kez daha rekor seviye çıktı.

Siemens, 2023 mali yılı için grup seviyesindeki beklentiyi teyit ederek, yüzde 9 ila yüzde 11 arasında gelir artışı ve Siemens Energy yatırımı hariç olmak üzere, satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına kazanca (PPA öncesi EPS) ilişkin 9,60 ila 9,90 avro beklentisini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, bu çeyrekte de karlı büyüme elde ettiklerine dikkati çekerek, "Tüm iş kollarımızdaki rekabet gücümüzü ortaya koyduk. Özellikle Çin'de ve kısa dönemli işlerde talebin normalleştiğini gördük.

Bir kez daha güçlü ve dirençli bir finansal performans ortaya koyduğumuz için çok memnunum. Yüksek değerli büyüme yaratma ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırma stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas da üçüncü çeyrekte de iş kollarının güçlü performansını yansıtmaya devam ettiğini aktardı.

Thomas, "Moody's'in kredi notumuzu yükseltmesi de finansal gücümüzün bir diğer göstergesi. Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratmaya devam etmemizi sağlayacak ideal bir konumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstriyel İş Kolları net gelir artışı sağladı

Siemens, 2023'ün üçüncü çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda yüzde 10 artırarak 18,9 milyar avroya yükseltti. Bu rakam 2022'nin ikinci çeyreğinde 17,9 milyar avroydu. Siparişler de karşılaştırılabilir bazda yüzde 15 artarak 24,2 milyar avro seviyesini görürken bu rakam 2022 üçüncü çeyrekte 22 milyar avro seviyelerindeydi.

Endüstriyel İş Kollarındaki Kar, Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstrilerdeki önemli kar artışı da dahil olmak üzere 2,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Açıklamada, 2022'nin üçüncü çeyreğindeki karın Yunex'in satışından elde edilen 739 milyon avroluk kazancı da kapsadığı aktarıldı.

2022 üçüncü çeyreğinde yüzde 17 olan kar marjı yüzde 2023'ün üçüncü çeyreğinde 15,3 olarak gerçekleşti.

Net gelir, Siemens Energy AG hisselerindeki değer düşüklüğü ve Rusya ile ilişkili etkiler nedeniyle 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1,5 milyar avroluk net zararın ardından, dördüncü çeyrekte 1,4 milyar avroya yükseldi.

Siemens Energy yatırımı, 2023'ün üçüncü çeyreğinde esas olarak Siemens Energy'nin vergi sonrası zararına katılım nedeniyle 0,6 milyar avro zarar kaydetti. Buna karşılık gelen PPA öncesi EPS 1,78 avro olarak kaydedildi. Siemens Energy yatırımından kaynaklanan zarar hariç tutulduğunda, PPA öncesi EPS 2,60 avro olarak gerçekleşti.

Grup düzeyinde sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı 3 milyar avro ile olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Bu rakam 2022 ikinci çeyrekte 2,3 milyar avro seviyesindeydi. Bu kayda değer iyileşmenin başlıca nedeni, tüm endüstriyel iş kollarındaki güçlü nakit girişlerinin yanı sıra Endüstriyel İş Kollarında yaratılan 3,1 milyar avroluk çok güçlü serbest nakit akışıydı.

Akıllı altyapı ve dijital endüstrilerde güçlü kar artışı

Dijital endüstriler iş kolunda gelir, karşılaştırılabilir bazda toplam yüzde 11 artarak 5,3 milyar avroya ulaştı. Büyümenin kaynağında özellikle fabrika otomasyonu ve proses otomasyonu başta olmak üzere otomasyon iş kolu bulunuyor.

Siparişler, önceki dönemlerde proaktif müşteri satın alımlarından yararlanan otomasyon iş kollarındaki siparişlerdeki gelişmeler nedeniyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 35 azalarak 4,1 milyar avroya geriledi. Siparişler Çin başta olmak üzere tüm bölgelerde azaldı.

Buna karşılık, imzalanan büyük sözleşmeler sayesinde yazılım iş kolundaki siparişler arttı. Kar yüzde 24 artışla 1,1 milyar avroya ulaşırken, kar marjı yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. Her iki artış da daha yüksek kapasite kullanımı ve yüksek marjlı ürün bileşenlerinin bulunabilirliğinin artmasıyla birlikte ürün seçkisinin daha elverişli hale gelmesi sayesinde mümkün oldu.

Akıllı Altyapı iş kolu siparişleri 5,4 milyar avro ile 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki en yüksek seviyeye yaklaştı. Bu dönemde özellikle kısa dönemli işlerde proaktif müşteri satın alımları etkili olduğu belirtiliyor. Siparişlerdeki artışın başlıca nedeni, veri merkezlerine yönelik bir dizi büyük sipariş ve batarya üreticileri ile güç dağıtım müşterilerinden gelen siparişler sayesinde elektrifikasyon iş kolunda kaydedilen kayda değer büyümenin olduğu aktarılıyor.

Gelir tüm iş kollarında karşılaştırılabilir bazda yükselerek toplamda yüzde 15 artışla 4,9 milyar avro seviyesini gördü. Özellikle elektrikli ürünler ve elektrifikasyon iş kollarında güçlü büyüme kaydedildi. Kar yüzde 37 artarak 769 milyon avroya ulaştı. Kar marjı 2022'nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 12,9'a kıyasla yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

Mobilite iş kolu, 8,3 milyar avro ile yine rekor düzeyde bir çeyrek sipariş alımı gerçekleştirdi. Bu güçlü artış, Mısır'da anahtar teslim bir raylı sistemin ilk hattı için 2,5 milyar avroluk bir siparişin ve Almanya'da banliyö trenleri için 2,1 milyar avroluk bir siparişin alınması da dahil olmak üzere bir dizi önemli sözleşmenin imzalanması sayesinde kaydedildi.

Gelir karşılaştırılabilir bazda yüzde 12 artışla 2,6 milyar avroya yükseldi. Bileşenlerin daha kolay bulunur olması sayesinde bakiye siparişlerin tamamlanma oranının artmasıyla birlikte büyüme kaydedildi. Bu büyümeye tüm iş kolları katkı sağladı.

Grup düzeyindeki beklentiler teyit edildi

Verilen bilgiye göre, Siemens grubu özelinde Siemens, kur çevrimi ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 9 ila yüzde 11 aralığında karşılaştırılabilir gelir büyümesi ve 1'in üzerinde bir sipariş-satış oranına ulaşma beklentisini sürdürüyor.

Dijital Endüstriler iş kolu, 2023 mali yılında yüzde 13 ila yüzde 15 arasında karşılaştırılabilir gelir artışı elde etmeyi bekliyor. Kar marjının ise yüzde 22 ila yüzde 23 arasında olması bekleniyor.

Akıllı Altyapı iş kolu, 2023 mali yılında karşılaştırılabilir gelir artışında yüzde 14 ila yüzde 16 arasında büyüme ve yüzde 14,5 ila yüzde 15,5 aralığında kar marjı beklentisini sürdürüyor.

Mobilite iş kolu ise 2023 mali yılında karşılaştırılabilir gelir artışında yüzde 10 ila yüzde 12 arasında büyüme ve yüzde 8 ila yüzde 10 aralığında kar marjı beklentisini koruyor.

Siemens, 2023 mali yılının ilk dokuz ayında net gelire 902 milyon avro ve buna karşılık gelen 1,14 avroluk PPA öncesi EPS katkısı sağlayan Siemens Energy yatırımı hariç olmak üzere, endüstriyel iş kollarındaki karlı büyümenin 2023 mali yılında PPA öncesi EPS'yi 9,60 ila 9,90 avro aralığına yükseltmesi beklentisini sürdürüyor.