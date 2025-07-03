Siemens, ebm-papst'ı Satın Aldı, Akıllı Sürücü Sistemleri Portföyünü Genişletti

Siemens, ebm-papst'ın Endüstriyel Sürücü Teknolojisi (IDT) iş kolunu satın alarak bataryalı ve akıllı sürücü sistemleri alanında portföyünü genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın St. Georgen ve Lauf an der Pegnitz kentleri ile Romanya'nın Oradea şehrinde faaliyet gösteren IDT, yaklaşık 650 çalışanı ile Siemens bünyesine katıldı. Söz konusu iş kolu, entegre mekatronik sistemler ile sürücüsüz taşıma sistemleri gibi çözümleri içeriyor.

Satın alma ile birlikte IDT teknolojilerinin Siemens'in açık dijital iş platformu Siemens Xcelerator'a entegre edilmesi planlanıyor. Bu adımın, Siemens'in esnek üretim otomasyonu alanındaki küresel konumunu daha da pekiştirmesi hedefleniyor. Yeni portföy, mevcut otomasyon çözümleriyle birleştirilerek yeni pazarlara erişim sağlanması ve iş hacminin artırılması yönünde fırsatlar sunuyor.

- Akıllı üretim süreçlerine katkı sağlayacak

Sistemlerin, yazılım tabanlı otomasyon ile birlikte kullanılarak esnek, ölçeklenebilir ve enerji verimliliği yüksek dijital üretim ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yer verilen Siemens Dijital Endüstriler Hareket Kontrol İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Achim Peltz yeni portföy unsurlarının akıllı fabrikalarda üretim süreçleri otomatikleştirmek ve dijitalleştirmek isteyen müşterilere sundukları çözümleri genişlettiğini belirtti.

Peltz, "Entegre mekatronik sürücü sistemlerimiz, mobil robotlar, sürücüsüz taşıma sistemleri ve servis araçları da dahil olmak üzere konveyör ve otonom taşıma sistemleri için büyüyen küresel pazarda daha fazla esneklik, üretkenlik ve verimlilik sunuyor." ifadelerini kullandı.???????