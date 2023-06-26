Sıcaktan kavrulan Diyarbakır'da tonlarca saman presliyorlar

Diyarbakır'da samancıların işi sabahın erken saatlerinde başlayıp aşırı sıcaklarda devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ovası'nda hububatta hasat devam ederken, samancılarda sabahın erken saatlerinde işe koyulup aşırı sıcaklar altında tonlarca saman presleyip doğu ve batıdaki besicilere ulaştırıyor.

Ekilebilir arazileriyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor.

Samancılar, hava sıcaklığının 35-40 dereceyi bulduğu kentte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp 17.00'ye kadar tonlarca samanı presleme işleminden sonra kamyonlara yükleyip doğu ve batı illerindeki besicilere ulaştırıyor.

Hasattan çıkan samanı alıp presleyen Kadir Kulbat, İHA muhabirine, topladıkları samanı doğu ve batıya, hayvan çiftliklerine gönderdiklerini söyledi.

Buradaki saman tahmini 400 ton civarında olduğunu belirten Kulbat, "Traktörle erozyonun üstüne atılıyor, erozyonda makinanın içine çekiyor. Makinada preslenip bantla kamyona yükleniyor. Maliyeti yerinde 600 lira, yüklemesiyle beraber bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Burada presin maliyeti kilosu 40 kuruş, saman 60 kuruş, toplam 1 lira olduğunu aktaran Kulbat, "Tonu toplam bin lira. Şu an hava sıcaklığı yaklaşık 35-40 derece. Her sene bu işi yapıyoruz. Yazın bu hava sıcaklığında çalışıyoruz. Kendi işimizi yapıyoruz, hava çok sıcak, işçilerde çalışıyor. Diyarbakır'da hasadın yüzde 70'i bitti" diye konuştu.

Aynı arazide presleme yapan Nedim Şen ise, sıcakların 30-35-40 derece arası değiştiğini dile getirerek, "Bu iş 3 ay boyunca devam ediyor. Bu sıcaklara rağmen sabah 04.30-05.00'te gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Her pres başında 5 kişi çalışıyor. Günde iki kamyon yüklüyoruz" ifadelerinde bulundu.