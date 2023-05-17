Sıcaklık arttı oto yıkamacılarda işler açıldı

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle artan oto yıkama talebi, esnafın işlerini iki katına çıkardı.

Yaz aylarına girerken, hava sıcaklıklarının artmasıyla oto yıkama işletmelerinin de yoğunluk başladı. Yağışlı havaların ardından araçlarının temiz ve güzel görünmesini isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda sıralar oluşturdu.

Eskişehir'de oto yıkama esnafı olan Fahri Toğrul, son günlerde artan hava sıcaklığının oto yıkama işlerine olumlu yansıdığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda ki yağışlı ve soğuk günlerin ardından etkisini gösteren sıcak havanın oto yıkamacılar için işbaşı anlamı taşıdığını belirten Toğrul, kış gelene kadar işlerin yoğun olmasını beklediğini dile getirdi.

"Havaların ısınması işimize yaradı"

Hava sıcaklığının çalışma şartları ve müşteri talepleri açısından oto yıkamacılar için çok önemli olduğuna değinen Toğrul, "Beklediğimiz iş ve hava durumları bizim işimize yaradı. İşler baharla birlikte hareketlendi ve sıcak hava ve güneşli günler işimize yaradı. Tabi, yağış da bekleniyordu, umarım beklenen yağışları almışızdır. Şuan işlerimiz gayet iyi, kış mevsimini düşündüğümüz zaman işler iki katına çıktı diyebilirim. Soğuk havalarda yıkadığımız araç sayısı 10 ila 15 bandından, sıcaklığın artmasıyla 20 ila 25 bandına çıktı. Soğuk havalar bizim işimize yaramıyor açıkçası, o sebeple işler şuan için gayet iyi. Kışın çalışma şartları da bizim için çok zor, bu havalarda gayet güzel. Oto yıkama sezonumuz başladı diyebilirim" dedi. - ESKİŞEHİR