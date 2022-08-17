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Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor

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Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor Gaziantep'te büyükbaş hayvanlar, 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları sebebiyle baraj sularına girerek serinliyor.

Sıcaklardan bunalan hayvanlar barajda serinliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te büyükbaş hayvanlar, 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları sebebiyle baraj sularına girerek serinliyor.

Güneydoğuda yaz aylarının çok sıcak geçmesi, insanların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıkmasıyla büyükbaş hayvanlar Tahtaköprü Barajı'na girerek serinliyor. Çobanlar, otlattıkları hayvanların aşırı sıcaklardan dolayı baraj gölüne yöneldiğini ve 2-3 saat baraj gölünde serinledikten sonra otlandığını belirtti.

"Aşırı sıcağa dayanamayıp suya yöneliyorlar"

Büyükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan Perver Bilal, "Hayvanlar suyu gördü mü ona doğru gidiyor. Aşırı sıcaklar onları da etkiliyor. Suya giriyorlar, içiyorlar. Biz hiç yönlendirmeden kendileri baraja doğru yöneliyor. Burada yaklaşık 3 saat kalıyor. Serinleyen hayvanlar kendileri çıkıyor. Suya girince çok rahatlıyorlar" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

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