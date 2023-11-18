Şi Cinping, Asya-Pasifik Ülkelerine Açık Kalkınma Anlayışını Vurguladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomik büyümeyi sürdürebilmesi için açık kalkınma anlayışını koruması gerektiğini belirtti. Şi, APEC Ekonominin Liderleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada serbest ticaretin teşvik edilmesi ve bilimsel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik ülkelerinin son 30 yıldaki ekonomik büyümeyi aynı ivmeyle sürdürebilmesi için çok taraflı serbest ticareti, bilimsel ve teknolojik işbirliğini teşvik eden "açık kalkınma" anlayışını koruması gerektiğini belirtti.

Şi, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı'nda konuştu.

Asya-Pasifik bölgesindeki deneyimin, ekonomilerin açıklık ile geliştiğini gösterdiğinin altını çizen Şi, "Serbest ticareti teşvik etmeli, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin açıklığını ve istikrarını korumalıyız." dedi.

APEC'in, liderler düzeyinde ilk toplantısını yaptığı 1993'ten bu yana geçen 30 yılda küresel kalkınmanın ön safında yer aldığını dile getiren Şi, ayrıca uluslararası ticaret ve yatırımların serbestleşmesinde oynadığı rolle, ekonomik büyümenin itici gücü olduğunu ve "Asya-Pasifik mucizesini" yarattığını vurguladı.

Şi, dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızlı değişimlerden geçtiği bir dönemde küresel ekonominin çok sayıda risk ve zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Asya-Pasifik ekonomilerinin liderleri olarak, bu yüzyılın ortasında nasıl bir bölge görmek istediğimizi, yeni bir altın 30 yıla nasıl öncülük edebileceğimizi iyi düşünmemiz gerek." ifadesini kullandı.

APEC'in kurucu felsefesine bağlı kalması gerektiğini belirten Şi, "Ekonomik ve ticari meselelerin siyasileştirilmesine, silah haline getirilmesine ve güvenlik kaygılarının bu alana dayatılmasına karşı çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, "Çin, açık kalkınmada yeni bir sayfa açmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır." diye konuştu.

APEC'in bilimsel ve teknolojik işbirliği ile inovasyona dayalı kalkınma anlayışını benimsemesi gerektiğine işaret eden Şi, "İnovasyon, kalkınmanın güçlü bir itici gücü. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin eğilimlerini iyi izleyerek bu alandaki etkileşimleri teşvik etmeli, ilerleme için açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir işbirliği ortamını oluşturmalıyız." görüşünü dile getirdi.

Şi, APEC'nin, İnternet ve Dijital Ekonomi yol haritasını izleyerek dijital dönüşümü hızlandırması, ülkeler arasındaki dijital uçurumu kapatacak adımlar atması, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka, kuantum bilişimi ve diğer yeni teknolojilerin uygulanmasını teşvik ederek Asya-Pasifik bölgesinin büyümesine yeni ivme verecek itici güçleri yaratması gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, ülkesinin bölgesel bütünleşmeye katkısını sürdüreceğini, bu bağlamda tarafı olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) uygulanmasında yüksek standartları benimsediği, henüz üye olmadığı Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması (CPTPP) ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılımını hızlandırmak için ekonomi ve ticaret kurallarını uyumlaştırmak üzere adımlar attığını sözlerine ekledi.