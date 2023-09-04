Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Firmaların İkinci Çeyrekte Büyüme Kaydetmesi

Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firmaların ikinci çeyrekte faaliyet gelirlerinde ve net karlarında büyüme kaydetmesi, bu firmaların iş performansında iyileşmeye işaret etti. Söz konusu şirketler ikinci çeyrekte toplam 5,2 trilyon yuan faaliyet geliri elde etti ve net karları yüzde 10,54 arttı.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firmaların ikinci çeyrekte faaliyet gelirlerinde ve net karlarında büyüme kaydetmesi, bu firmaların iş performansında iyileşmeye işaret etti.

Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören toplam 2.812 firma, 31 Ağustos itibarıyla altı aylık raporlarını açıkladı. Borsanın verilerine göre, söz konusu şirketler ikinci çeyrekte toplam 5,2 trilyon yuan (yaklaşık 724,36 milyar ABD doları) faaliyet geliri elde etti. Rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,3 artışa tekabül ediyor.

Söz konusu işletmelerin net karı, Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,54 artarak 308,32 milyar yuan oldu.

Verilere göre, yılın ilk yarısında Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören 2.225 firma kar bildirdi. Bu rakam borsadaki tüm firmaların yüzde 79,13'üne tekabül ederken, her biri 100 milyon yuanın üzerinde kar elde eden 863 işletme bulunuyor.

Borsanın önde gelen şirketleri yılın ilk yarısında mükemmel performans sergiledi. 30 Ağustos itibarıyla 100 milyar yuanın üzerinde piyasa değerine sahip 36 şirket bulunuyor.

Veriler ayrıca Çin'in büyüyen işletmelere yönelik Nasdaq tarzı tahtası olan ChiNext borsasında listelenen şirketlerin faaliyet gelirlerinin, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,36 artarak toplam 1,78 trilyon yuana ulaştığını gösterdi. Büyüme oranı, tüm A-hisse piyasasınınkinden önemli ölçüde daha yüksek seviyede gerçekleşti.