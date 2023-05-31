Shenzhen Havalimanı Uluslararası Uçuşları Artırıyor

Çin'in Shenzhen şehrinde bulunan Baoan Uluslararası Havalimanı, seyahatlerdeki toparlanmanın etkisiyle uluslararası uçuşları artırıyor. Avrupa kentleri ile uçak seferleri yeniden başlatılan havalimanı, Haziran ayı sonuna kadar 25'e çıkacak destinasyon sayısıyla haftada yaklaşık 450 geliş ve gidiş uçuşu gerçekleştirecek.

SHENZHEN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Shenzhen Baoan Uluslararası Havalimanı, Çin'in önde gelen teknoloji ve finans merkezi Shenzhen ile bazı Avrupa kentlerini birbirine bağlayan uçak seferlerinin bu yıl tekrar başlamasının ardından, diğer uluslararası seferleri de büyük ölçekte yeniden başlatacak.

Shenzhen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Shenzhen ile Roma arasındaki uçak seferleri Pazar günü resmen yeniden başladı. Shenzhen'den Londra ve Paris'e uçak seferleri ise daha önce başlatılmıştı.

Haziran ayı sonu itibarıyla, Shenzhen ile uçak seferlerine başlayan uluslararası ve bölgesel destinasyon sayısının 25'e çıkması bekleniyor. Bu çerçevede haftada yaklaşık 450 geliş ve gidiş uçak seferi yapılacak.

Shenzhen havalimanındaki yolcu hizmetleri, seyahat piyasasındaki hareketlenme sayesinde yılın başından bu yana hızla toparlandı.

Havalimanında Ocak-Nisan aylarındaki yolcu akışı 15,76 milyona ulaşırken, bir günde havalimanını kullanan maksimum yolcu sayısı 182.500 kişi ile rekor kırdı.