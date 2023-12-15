Shell, PCK Schwedt petrol rafinerisindeki hissesini Prax Group'a satıyor

Enerji şirketi Shell, Doğu Almanya'daki PCK Schwedt petrol rafinerisindeki yüzde 37,5 hissesini İngiliz Prax Group'a satmak için anlaşmaya vardı. Satış işlemi, 2024'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Enerji şirketi Shell'in Doğu Almanya'da bulunan PCK Schwedt petrol rafinerisindeki yüzde 37,5'lik hissesini İngiliz Prax Group'a satmak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Shell Almanya'dan yapılan açıklamada, "Shell Deutschland GmbH (Shell), PCK Raffinerie GmbH'deki (PCK) yüzde 37,5 hissesini satmak üzere Prax Group ile anlaşmaya vardı." denildi.

Finansal koşulları açıklanmayan satış işleminin gerekli izinlerin alındıktan sonra 2024'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşının ardından PCK Schwedt'e petrol tedarikindeki değişiklikle, Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atanmıştı.

Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcısı olan ve Rosneft Almanya'nın yüzde 54,17 hissesine sahip olduğu Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna (Bundesnetzagentur-BNetzA) verilmişti.

PCK Schwedt'in yüzde 8,33'üne ise İtalyan Eni şirketi sahip.