Shanghai'nın ithalat ve ihracatı arttı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 2,79 trilyon yuana (yaklaşık 389 milyar ABD doları) ulaştı.

SHANGHAİ, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 2,79 trilyon yuana (yaklaşık 389 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verilerine göre söz konusu dönemde Shanghai kentinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artışla 1,14 trilyon yuana çıkarken, ithalatı yüzde 2,8 artarak yaklaşık 1,65 trilyon yuana yükseldi.

Kentin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'yle ticareti yıllık yüzde 7,1 artışla 570,78 milyar yuana ulaşarak, metropolün ilk 8 aydaki toplam dış ticaret hacminde yüzde 20,4'lük bir paya sahip oldu.

Shanghai, Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 8,6 artışla 786,75 milyar yuan değerinde mekanik ve elektrikli ürün ihraç ederken, bu değer kentin toplam ihracat hacminin yüzde 69,1'ini oluşturdu.

Öte yandan kent, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 376,47 milyar yuan değerinde tüketim malı ithal etti. Bu değer, kentin toplam ithalat hacminin yüzde 22,8'sine karşılık geliyor.