Shanghai'nın İthalat ve İhracatı Arttı

Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, bu yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 2,45 trilyon yuana (yaklaşık 340 milyar ABD doları) ulaştı.

SHANGHAİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, bu yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 2,45 trilyon yuana (yaklaşık 340 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde Shanghai kentinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 995,9 milyar yuana çıkarken, ithalatı ise yüzde 6 artarak yaklaşık 1,45 trilyon yuana yükseldi.

İç talebin artmasıyla birlikte, Shanghai kentinin tüketim malları ve dökme emtia ithalatı Ocak-Temmuz döneminde hızlı bir artış kaydetti. Kent, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 329,12 milyar yuan değerinde tüketim malı ithal etti. Bu değer, kentin toplam ithalatının yüzde 22,7'sine karşılık geliyor.

Shanghai söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 15,2 artışla 693,16 milyar değerinde mekanik ve elektrikli ürün ihraç ederken, bu değer kentin toplam ihracatının yüzde 69,6'sını oluşturdu. İhraç kalemleri arasındaki elektrikli binek araçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 159,5 oranında, lityum bataryalar ise yüzde 130 oranında güçlü büyüme sergiledi.

Kentin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'yle ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 500,19 milyar yuana ulaşarak, kentin ilk yedi aydaki toplam dış ticaret hacminde yüzde 20,4'lük bir paya sahip oldu.

Shanghai kentinin diğer Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkeleriyle ticareti yüzde 5 artarak toplam ticaretin yüzde 32,7'sine, Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerle ticareti ise yüzde 3 artarak toplam ticaretin yüzde 22,1'ine tekabül etti.