Shanghai'nın dış ticareti rekor kırdı

Shanghai kentinin dış ticareti bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 2 trilyon yuanı (yaklaşık 280 milyar ABD doları) aşarak rekor kırdı.

SHANGHAİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Shanghai kentinin dış ticareti bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 2 trilyon yuanı (yaklaşık 280 milyar ABD doları) aşarak rekor kırdı.

Yerel gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre özellikle kentin özel işletmeleri, söz konusu dönemdeki bu önemli dış ticaret artışının yarısından fazlasını sağladı. Sektörün ithalat ve ihracatında payları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artan özel işletmeler, dış yatırımlı ve devlete ait işletmelerden daha büyük katkı sundu.

Buna göre kentin özel sektörü, söz konusu dönemin her gününde yaklaşık 3,54 milyar yuan değerinde toplam ithalat ve ihracat değeri üretmiş oldu. Bu veri, özel sektörün, kentin sürekli dış ticaret artışında, önemli bir hızlandırıcı haline geldiğini gösteriyor.

Toplamda Shanghai kentinin ihracatı bu yılın ilk altı ayında önceki yıla göre yüzde 15,2 artışla 846 milyar yuanın üzerine çıkarken, ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 1,25 trilyon yuana ulaştı.