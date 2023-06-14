Shanghai'nın dış ticareti Mayıs ayında yüzde 26,2 arttı

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai kentinin dış ticareti Mayıs ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 26,2 artışla 348,1 milyar yuana (yaklaşık 48,6 milyar ABD doları) yükseldi. Yılın ilk beş ayında, kentin dış ticaretinin toplam değeri önceki yılın aynı dönemine göre 15,8 artışla 1,74 trilyon yuan oldu.

SHANGHAİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Gümrük verilerine göre, Çin'in ekonomik merkezi Shanghai kentinin dış ticareti Mayıs ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 26,2 artışla 348,1 milyar yuana (yaklaşık 48,6 milyar ABD doları) yükseldi.

Yılın ilk beş ayında, kentin dış ticaretinin toplam değeri önceki yılın aynı dönemine göre 15,8 artışla 1,74 trilyon yuan oldu.

İlk beş aylık dönemde Shanghai kentinin ihracatının değeri önceki yıla kıyasla 19,8 artışla 702,4 milyar yuan, ithalatının değeri ise önceki yıla kıyasla yüzde 13,2 artışla 1,04 trilyon yuan oldu.

Ocak-Mayıs döneminde Shanghai kentinin en büyük ticari ortağı olan Avrupa Birliği (AB) ile ithalat ve ihracatı önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 357,23 milyar yuan olurken, bu değer, kentin beş aylık dönemdeki toplam ithalat ve ihracatının yüzde 20,5'ini oluşturdu. Yine aynı dönemde Shanghai kentinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri ile ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 5,7 artarak 221,64 milyar yuan, ABD ile ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 200,67 milyar yuan ve Japonya ile ticaret hacmi önceki yıla yüzde 14,3 artarak 161,82 milyar yuan şeklinde kayıtlara geçti.

İlk beş aylık dönemde kentin mekanik ve elektrikli ürün ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 490,5 milyar yuana ulaşarak, söz konusu dönemdeki toplam ihracat değerinin yüzde 69,8'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs ayları arasında tüketim mallarının ithalatı, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 19,1'lik bir büyüme kaydederken kentin toplam ithalat değerinin yüzde 22,8'ini oluşturdu.