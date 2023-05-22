Shanghai'nın dış ticareti istikrarlı bir toparlanma kaydetti

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'ın dış ticareti 2021'in ilk dört ayında yüzde 13,5 artarak 1,39 trilyon yuana ulaştı. İhracat hacmi yüzde 16,3 artarken, ithalat hacmi yüzde 11,6 arttı. Mekanik ve elektrikli ürün ihracatı toplam ihracat hacminin yüzde 69,8'ini oluşturdu.

SHANGHAİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'ın dış ticareti bu yıl istikrarlı bir toparlanma kaydetti.

Gümrük İdaresi verilerine göre, 2023'ün ilk dört ayında kentin dış ticaretinin toplam hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 1,39 trilyon yuana (yaklaşık 198,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere daha detaylı bakıldığında, Shanghai'ın ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 558,65 milyar yuan olurken, ithalat hacmi ise aynı döneme kıyasla yüzde 11,6 artarak 834,57 milyar yuana ulaştı.

Nisan ayında Shanghai'ın ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artışla 346,63 milyar yuan seviyesine çıktı.

Veriler ayrıca, Shanghai'n bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 389,87 milyar yuan değerinde mekanik ve elektrikli ürün ihraç ettiğini gösterdi. Bu değer, kentin toplam ihracat hacminin yüzde 69,8'ini oluşturdu.

Shanghai'ın Ocak-Nisan döneminde toplam ithalat hacminin yüzde 22,9'unu oluşturan tüketici ürünleri ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,4'lük bir büyüme kaydetti.