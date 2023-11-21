Shanghai Menkul Kıymetler Borsası ve Dubai Finans Piyasası İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Shanghai Menkul Kıymetler Borsası (SSE) ve Dubai Finans Piyasası (DFM), sermaye piyasaları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. İki piyasa arasında bilgi, uzmanlık ve bilişim etkileşimini kolaylaştıracak olan ortaklık, verimlilik ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası (SSE) ve Dubai Finans Piyasası (DFM), sermaye piyasaları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Shanghai borsasından yapılan açıklamada, ortaklığın Shanghai Menkul Kıymetler Borsası ve Dubai Finans Piyasası arasında bilgi, uzmanlık ve bilişim etkileşimini kolaylaştıracağı ve her iki piyasada da verimlilik ve şeffaflığı artırmayı amaçladığı belirtildi.

Mutabakat zaptında, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası ile Dubai Finans Piyasası'nın bir ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) sistemi ve sürdürülebilirlik bağlantılı ürünler geliştirmeye çalışacağı ve her iki piyasayla ilgili ürünlere odaklanacağı kaydedildi.

Her iki taraf da endeks ve borsa yatırım fonları gibi ortak ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak, şirketlere ve ihraççılara her bir piyasanın avantajlarını tanıtacak ve daha iyi hizmetlere erişimlerini sağlayacak.

Shanghai Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Cai Jianchun, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın yüksek standartlı dışa açılımı daha da derinleştireceğini ve Orta Doğu'daki borsalarla çeşitlendirilmiş işbirliği mekanizması arayışını sürdüreceğini söyledi.