Shanghai Limanlarındaki Tüketim Malları İthalatı Yüzde 17 Arttı

Shanghai limanlarındaki tüketim malları ithalatı bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 326,1 milyar yuana (yaklaşık 45,6 milyar ABD doları) ulaştı. İthal edilen mallar arasında su ürünleri ithalatının değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 10,95 milyar yuana ulaştı. Kuru ve taze meyve ithalatının değeri ise yine aynı döneme kıyasla yüzde 28,7 artış göstererek 10,05 milyar yuan oldu.

SHANGHAİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Shanghai limanlarındaki tüketim malları ithalatı bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 326,1 milyar yuana (yaklaşık 45,6 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Gümrüğü'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre bu değer, ülkedeki toplam tüketim malları ithalatının yüzde 40'ından fazlasını oluşturarak 2021'in aynı dönemindeki seviyeyi yeniden yakalamış oldu. Gümrük ayrıca, söz konusu verinin bir anlamda Çin'in iç pazar tüketimindeki toparlanmayı yansıttığını bildirdi.

İthal edilen mallar arasında su ürünleri ithalatının değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla 10,95 milyar yuana ulaştı. Kuru ve taze meyve ithalatının değeri ise yine aynı döneme kıyasla yüzde 28,7 artış göstererek 10,05 milyar yuan oldu.

Ülkenin en önemli kargo havalimanlarından biri olan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı, Ocak-Mayıs ayları arasında ithal edilen 22.000 ton taze su ürününü işlemden geçirdi. Bu değer, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 kat artış anlamına geliyor. Su ürünleri ithalatı Fransa, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan ve Tayland gibi ülkelerden yapıldı.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasının yürürlüğe konulmasından bu yana, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinden meyve gibi tarımsal ürünler giderek artan oranda Çin pazarına girmeye başladı. Shanghai'daki Waigaoqiao Limanı, 2023 yılının ilk beş ayında ASEAN ülkelerinden ithal edilen 976 milyon yuan değerindeki 488.000 ton meyveyi işlemden geçirdi.