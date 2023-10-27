Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Küresel Ekonomik Yönetişimi Destekleyecek

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Perşembe günü yayımladığı ortak bildiride, üye ülkelerin küresel ekonomik yönetişim ve çok taraflı ticaret sistemini teşvik etmek üzere ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

BİŞKEK, 27 Ekim (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Perşembe günü yayımladığı ortak bildiride, üye ülkelerin küresel ekonomik yönetişim ve çok taraflı ticaret sistemini teşvik etmek üzere ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Heyet başkanları, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin küresel ekonomik yönetişim yapısının iyileştirilmesine ve reformuna destek vereceklerini teyit etti" ifadesi yer aldı.

Bu çerçevede üye ülkeler, genel kabul görmüş uluslararası ilke ve kurallara dayanan ve açık bir küresel ekonominin gelişimini destekleyen açık, şeffaf, adil, kapsayıcı ve ayrımcılıktan uzak çok taraflı ticaret sistemini savunma ve güçlendirme sözü verdi.

Bildiride, böyle bir ticaret sisteminin "gelişmekte olan ülkelere adil pazar erişimi ile özel ve ayrıcalıklı muamele sağlayacağı ve korumacı önlemler ile ticari kısıtlamalara karşı çıkacağı" belirtilirken, korumacı önlemlerin ve ticari kısıtlamaların nihai olarak çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiği ve küresel ekonomiyi tehdit ettiği vurgulandı.

Tüm taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası ve Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Fonu kurulmasına ilişkin istişareleri sürdürme konusunda uzlaştı.

Bildiride, "Heyet başkanları, örgütün tam yatırım potansiyelinin önünü açmak için projelere mali destek sağlanmasının önemini vurguladı" ifadesi yer aldı.