Shanghai'da Yabancı Sermayeli İşletmelerde Büyük Artış

Shanghai'da 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 63,3 artışla toplam 2.541 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu. Yabancı sermayenin çoğunluğu bilişim teknolojisi, bilimsel araştırma ve teknoloji hizmetleri sektörlerinde kullanıldı.

SHANGHAİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'da 2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,3 artışla toplam 2.541 yeni yabancı sermayeli işletme kuruldu.

Belediye İstatistik Bürosu'nun verilerine göre bu dönemde kentte fiili kullanımdaki yabancı sermaye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artışla 12,7 milyar ABD dolarını aştı. Büro, yatırımların yaklaşık yüzde 96,2'sinin hizmet sektörüne gittiğini ve bu yatırımlarda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 6,1'lik bir artış olduğunu kaydetti.

Yabancı sermayenin büyük bölümü bilişim teknolojisi, bilimsel araştırma ve teknoloji hizmetleri, kiralama ve ticari hizmetler sektörlerinde kullanıldı. Shanghai'da yılın ilk yarısında kullanılan fiili yabancı yatırım miktarı açısından Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Singapur ve Japonya ilk üç sırada yer aldı.

Shanghai, yabancı yatırımlar için tercih edilen bir adres olarak konumunu sağlamlaştırırken, Çin ana karasındaki çok uluslu şirketlerin en yoğun bölgesel merkezlerine ve yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezlerine sahip şehir olarak yerini korudu.

Shanghai Belediyesi Ticaret Komisyonu'nun istatistiklerine göre Shanghai, Haziran ayı itibarıyla çok uluslu şirketlerin 922 bölgesel merkezine ve 544 yabancı sermayeli Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor.¦