Shanghai'da Çin-Avrupa yük trenleri rekor kırdı

Shanghai kenti, bu yıl toplam 60 Çin-Avrupa yük trenine hizmet vererek geçen yılın rekorunu kırdı. Yük trenleri, Orta Asya, Avrupa ve Rusya'ya yaklaşık 2 milyar yuan değerinde mal taşıdı.

SHANGHAİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, 24 Ağustos itibarıyla bu yıl toplam 60 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi ve bu sayı geçen yılın toplamını aştı.

Shanghai Gümrüğü'nün Perşembe günkü verilerine göre 24 Ağustos'a kadar yük trenleri, Orta Asya, Avrupa ve Rusya'daki Kuşak ve Yol İnisiyatifi noktalarına, aralarında kimyasal ürünler, bilgisayar parçaları, giysi ve otomobil parçaları da bulunan yaklaşık 2 milyar yuan (yaklaşık 273 milyon ABD doları) değerinde mal taşıdı.

Shanghai ilk Çin-Avrupa yük trenini 2021'in Eylül ayında hizmete almıştı.

Gümrüğün verilerine göre bu yılın ilk yedi ayında Shanghai'ın Kazakistan'dan ithalatı ve Kazakistan'a ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 artışla 2,17 milyar yuan olurken, Özbekistan ile dış ticareti bir önceki yıla göre iki kat artarak 2,78 milyar yuana ulaştı.