SGK 1 Kuruş Borca Haciz Başlattı: Sorumlu Görevden Alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yalnızca 1 kuruş borcu olan bir vatandaş hakkında haciz işlemi başlatmasıyla gündeme geldi. Haciz işlemi sonucunda, dosya masrafları ve gecikme zammıyla birlikte toplam 175,05 TL borç çıkarıldı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kamuoyunda tepkilere neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili sorumlu yetkilinin görevden alındığını duyurdu.

BORÇ VE GECİKME ZAMMI DETAYLARI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda bu olayı kamuoyuna duyurdu. Cenkci'nin paylaştığı belgede, 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı eklendiği, dosya masrafıyla birlikte toplam borcun 175,05 TL'ye ulaştığı görüldü. Cenkci, bu durumu "Şaka değil, gerçek!" ifadeleriyle paylaşarak, SGK'nın borç takip süreçlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

İşte o belge:

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasıyla birlikte, SGK'nın küçük miktarlardaki borçlara karşı da haciz işlemleri başlatması kamuoyunda tartışma yarattı. Bu süreçte, borcun düşük dahi olsa haciz işlemlerinin başlatılabilmesi, SGK'nın uygulamaları hakkında eleştirilere yol açtı.

BAKANLIK OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından harekete geçerek, haciz işlemiyle ilgili sorumlu yetkilinin görevden alındığını açıkladı. Bu gelişme, kamuoyundaki tepkileri yatıştırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, bu tür durumların mağduriyet yaratabileceği konusunda vatandaşları uyarırken, sosyal güvenlik borçlarının düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.