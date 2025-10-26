Haberler

SGK Hizmetleri Artık E-Devlet Üzerinden Daha Hızlı ve Kolay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı hizmet sunacak. Bu hizmetlerin 167'sine mobil cihazlardan erişim sağlanabilecek. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan bu uygulama, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden daha hızlı, güvenli ve kolay şekilde yapılabiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'sine mobil cihazlardan da erişilebiliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan e-Devlet Kapısı, SGK hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle, vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Vatandaşlar, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor. Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

EN ÇOK KULLANILAN HİZMETLER

Vatandaşların en çok başvurduğu işlemler arasında; SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik sorgulama (Ne Zaman Emekli Olabilirim?), 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme, Son 6 Aya Ait Hizmet Dökümü gibi hizmetler öne çıkıyor. Bu hizmetler sayesinde milyonlarca kişi işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf ediyor.

Son yıllarda e-Devlet üzerinden erişime açılan yenilikçi uygulamalar, vatandaşların farklı ihtiyaçlarına doğrudan çözüm sunuyor. Yeni uygulamalar ile yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor, SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak ulaştırılıyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, 4B prim ödeme, borç sorgulama ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki borcu yoktur belgeleri çevrim içi alınabiliyor.

E-devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki kritik görüşmede tarih değişti
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.