SGK'dan, Narven'e teşekkür belgesi - Haberler

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SGK'dan, Narven'e teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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SGK'dan, Narven'e teşekkür belgesi

Bolu'da, en fazla sigortalı ve engelli istihdamı sağlayan Narven Termal Kasaba, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden teşekkür belgesi aldı.

Bolu'da, en fazla sigortalı ve engelli istihdamı sağlayan Narven Termal Kasaba, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nden teşekkür belgesi aldı.

Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve Müdür Yardımcıları Bolu ilinde 2021 yılı içerisinde en çok sigortalı çalıştıran ve en çok engelli istihdamı sağlayan ilk 30 işveren arasında yer alma başarısı gösteren Narven Termal Kasaba'ya teşekkür belgesini takdim etmek üzere ziyaret etti. Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne ve Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'a istihdama olan katkılarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Taştan proje hakkında yöneticilerden bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan Teşekkür Belgesi'ni Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'a takdim etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Engelli, Termal, Bolu, Ekonomi, Haberler

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