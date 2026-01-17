Haberler

Bakan Işıkhan: "Ayakta tedavide bazı tıbbi malzemelerin kurumumuzca ödenen tutarını yüzde 20 artırdık"

Bakan Işıkhan: 'Ayakta tedavide bazı tıbbi malzemelerin kurumumuzca ödenen tutarını yüzde 20 artırdık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerin ödemelerinin yüzde 20 artırıldığını açıkladı. Ayrıca yenilikçi tıbbi malzemelerin geri ödemeye alınması ve Fabry hastalığı ilacının listeye dahil edilmesi gibi düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, "Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili gelişmeleri aktardı. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız yeni düzenlemeler ile Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık. Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı