SF Havayolları, Çin ile Almanya arasında yeni bir hava kargo rotası başlattı

Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Havayolları, Çin'in Hubei eyaletinin Ezhou kenti ile Almanya'nın Frankfurt kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotasının başlatıldığını duyurdu. Haftada iki gidiş-dönüş kargo uçuşunun yapılacağı rotada genel kargo, e-ticaret ürünleri ve ekspres gönderiler taşınacak.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filo büyüklüğü bakımından Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı olan SF Havayolları, Cuma günü Çin'in Hubei eyaletinin orta kesimlerinde yer alan Ezhou kenti ile Almanya'nın Frankfurt kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotasının başlatıldığını duyurdu.

B747-400 tipi kargo uçağı, Cuma sabahı erken saatlerde Çin'in kargo odaklı ilk havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan havalandı. SF Havayolları'ndan yapılan açıklamada, bu uçuş ile havalimanını Avrupa'ya bağlayan ikinci hava rotasının açılmış olduğu belirtildi.

Yaklaşık 400 tonluk bir hava ekspres kapasitesine sahip rotada her hafta iki gidiş-dönüş kargo uçuşunun yapılması planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni rotanın ağırlıklı olarak genel kargo, e-ticaret ürünleri ve ekspres gönderiler taşıyacağı ve Çin ile Avrupa arasındaki hava lojistiğini hızlandırmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, Çin'in önde gelen kurye şirketi SF Express'in havacılık şubesi olma özelliğini taşıyor. SF Havayolları, yurtiçinde ve yurtdışında 90'dan fazla varış noktasını birbirine bağlayan 83 kargo uçağından oluşan bir filo işletiyor.

Ezhou Huahu Havalimanı Temmuz 2022'de faaliyete geçti. Havalimanında şimdiye kadar 14 yurtiçi kargo rotası ve beş uluslararası rota açıldı.