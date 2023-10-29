Çin'in önde gelen kargo havayolu şirketlerinden SF Airlines, Ezhou Huahu Havalimanı ile Japonya'nın Osaka kenti arasında yeni bir hava kargo rotası başlattı. Bu, Ezhou Huahu Havalimanı'nın 10. uluslararası rotası olacak.

SF Airlines, Çin'in Ezhou Huahu Havalimanı ile Japonya'nın Osaka kenti arasında yeni bir hava kargo rotası başlattı

WUHAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kargo havayolu şirketlerinden SF Airlines Cumartesi günü, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou Huahu Havalimanı'nı Japonya'nın Osaka kenti ile bağlayan yeni bir hava kargo rotası başlattı.

Havayolundan yapılan açıklamada, Ezhou-Osaka rotasının, Çin'in ilk kargo havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'nın 10. uluslararası rotası olduğu belirtildi.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen Ezhou Huahu Havalimanı, yoğun kargo trafiğine ve bir miktar yolcu trafiğine sahip kargo odaklı bir merkez havalimanı.

SF Airlines'a göre, genişleyen hava yolu güzergahı ağı ile birlikte havayolunun Ezhou Huahu Havalimanı'ndaki toplam gelen ve giden hava kargo hacmi bugüne kadar 100.000 tonu aştı. Uluslararası hava kargosu bu oranın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.