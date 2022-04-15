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Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Ali Maşalacı - Ekonomi
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Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı Denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonun son balıkları Rize'de ki tezgahlardaki yerlerini aldı.

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

RİZE - Denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonun son balıkları Rize'de ki tezgahlardaki yerlerini aldı.

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun 15 Nisan günü bitmesiyle birlikte son balıklar Rize'de balık tezgahlarında satışa sunuldu. Balık avlama yasağının başlamasıyla tezgahlarda olan balıklara vatandaşlardan ilgisi sürüyor. Rizeli balıkçı Ali Fuat Adıgüzel, sezonun kısıtlı geçtiğini istedikleri gibi bir sezon geçiremediklerini söyledi. İlerleyen günlerde fiyatların artacağına da değinen balıkçı, "Bu sezon kısıtlı sayıda balık çıktı. İstediğimiz gibi bir sezon değildi. Şimdi de yasakların başlamasıyla balık tezgahlarımızda bakalım ne yapacağız. Bu sezonda hamsi güzel çıktı, istavritte hiç duraklama olmadı her zaman çıkmaya devam etti. Şu anda da devam ediyor" dedi.

Büyük teknelerin denize açılmayacağını sadece küçük teknelerle balık tutumu yapılacağını söyleyen Adıgüzel, "Balıkların sonu diye bir şey yok. Satmayacağımız diye bir şey yok ama büyük kayıklar denize açılmayacak küçük kayıklar balık getirecek. Bunlardan Mezgit gibi ufak çaplı balıklar gelecek. Çiftlik alabalığı, Somon, Levrek ve çupra çıkar. Fiyatlara yansıyacak tabii ki de ama ne kadar oranda yansır şuanda bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

Sezonun son balıkları tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - Ekonomi

Ekonomi, Güncel, Haberler

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