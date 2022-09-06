Sezonun ilk limonu 15 Eylül'de ihracat yolcusu

Sezonun ilk limon hasadı, mayer cinsi erkenci limon ile başlıyor. Narenciyenin en erken hasat edilen ürünü olan mayer limonunun 8 Eylül'de hasadı 15 Eylül'den itibaren de ihracatı bekleniyor.

Mayer limonunun limon portakal ve mandalina birleşimi olduğuna dikkat çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Eylül ayından Aralık ayına kadar farklı rengi ve tadıyla, eşsiz aromasıyla sezonun olgunlaşan ilk limonu. Bundan dolayı çok kıymetli. Şeklinin elips olması ağacındaki çiçeklerin misler gibi kokması mayer limonunu diğer türlerinden ayıran en büyük özelliği. Türkiye 2021 yılında limon ihracatını yüzde 7 artışla 293 milyon dolara taşıdı. 2020 yılında 475 bin ton olan limon ihracatımızı miktar bazında yüzde 31 artırarak 2021 yılında 624 bin tona çıkardık. 2022 yılında Türkiye genelinde 350 milyon dolarlık limon ihracatına imza atacağız." dedi.

Hayrettin Uçak, "2022-2023 narenciye sezonumuzu erkenci limonumuz olan mayer limonumuzla başlatıyoruz. Mayer limonu 75 milyon dolarlık döviz girdisiyle toplam limon ihracatımızdan yüzde 25 pay alıyor. 2020 yılında 152 bin ton mayer limonu ihraç ederken 2021 yılında 180 bin tona yükselttik. 2021 yılında toplamda 49 ülkeye ihracatımız var. Narenciye ihracatımızın yüzde 70'ine yakınını gerçekleştirdiğimiz Slav ülkeleri, Balkanlar, Avrupa ve Irak mayer limonu ihracatımızda da ilk sırada. Irak'a 35 milyon dolar, Rusya'ya 9 milyon dolar, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a 3 milyon dolar ihracat yaptık. 8 Eylül'de kesimine 15 Eylül'den itibaren de ihracına başlayacağımız kıymetli ürünümüzün bol, bereketli ve kazançlı olması dileğiyle, alın teri döken tüm üreticilerimize kolaylıklar dilerim. 2022-2023 sezonunda mayer limonunda 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2021 yılında 935 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini vurgulayan Uçak, "2022 yılında narenciye ihracatında hedefimiz 1 milyar doları Türkiye'ye kazandırmak. Ülkemiz narenciye üretiminde dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'inci sırada yer alıyor. 2022 sezonunda Türkiye geneli limon rekoltesini 1 milyon 46 bin ton olarak öngörüyoruz. Dünya limon üretiminde 1 milyon ton limon üretim ile 4'üncü sıradayız. Geçen sene limonda küresel ısınmadan dolayı fiyat tutturamamıştık, Arjantin limonunun sezonu uzamıştı. Bu sezon 2021 yılına göre rekolte düşük ancak bahçelerde hastalık ve zararlı bakımından bir sorunumuz yok. 2022/23 döneminde daha iyi bir sezon geçireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR