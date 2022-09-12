Sezonun en bereketli günü yaşandı, palamutlar tezgahları doldurdu

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugün itibariyle sezonun en bol palamudu avladı.

Trabzon Balık Hali'nde bu sezon tezgahlar ilk kez palamutla dolarken, daha önce tanesi 100 TL'ye satılan palamutun tane fiyatı 35 TL'ye kadar geriledi.

Balıkçılar, bu sezon ilk kez palamudun bu kadar bol gelmesiyle hem kendileri hem de vatandaşların yüzü güldüğünü belirtirken bundan sonrası için de umutlu olduklarını söylediler.

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, denizden adeta balık fışkırdığını belirterek "Bugün deniz fışkırdı ilk defa bugün tezgahlar ful doldu, fiyatlarda taban yaptı. Palamut 100 TL'den 35 TL'ye düştü. Tane 35 TL, 3 tanesi 100 TL. Sezonun ilk günlerinde az çıkmıştı tanesini 100 TL'den satmıştık şimdikilerden daha küçüktü. Bugün daha bol çıktı tane 35, üç tanesi 100 TL bundan sonra daha bol olacak fiyatlar inşallah daha da düşecek" dedi.

Balıkçı esnaflarından Volkan Keleş, bu sezon ilk kez bu kadar bol palamut olduğunu belirterek "Bundan sonra biraz daha ucuzlar sonrasında pek ucuzlamaz gibi düşünüyorum. Bu sezon ilk kez bu kadar çok palamut oldu. İnşallah havalar daha soğursa bol olacak. Tanesi 35 TL'ye kadar düştü. İlk çıktığında 100 TL idi şimdi 35 TL'ye kadar düştü" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu'da birkaç gündür balığın kendini göstermeye başladığını kaydederek "Birkaç gündür balık kendini göstermeye başlamıştı şu anda iyi fena değil. Bugün daha fazla, her geçen gün palamut artıyor diyebiliriz. Havalar biraz daha serinlediği için balık kendini göstermeye başladı. Bundan sonra inşallah devam edecektir. Palamutlar 800-900 gram kadar oldu, bundan sonra inşallah bollaşacak" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle sezonun en bol balığı olduğunu ve fiyatlarında düşmeye başladığını ifade zeden Emin Avcı, "Bugün balık biraz daha bol inşallah daha da bol olacak. Bugün sezonun en bol günü fiyatlar da düşmeye başladı. Balık fiyatları istavrit 50 TL, palamut 40-50 TL, çinekop 60-70 TL, barbun ve mezgit iriliğine göre fiyatları 50-100 TL arası değişiyor" şeklinde konuştu.