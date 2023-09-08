Seyitgazi-Kırka kara yolunun yapımına başlanıyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir ile Afyonkarahisar arasında ulaşımı sağlayan Seyitgazi-Kırka kara yolunda yapım çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Dönmez, yaptığı açıklamada, söz verildiği üzere Seyitgazi-Kırka kara yolunun yapımına başlanacağını belirtti.

Kara yolunda 7 Eylül'de resmi olarak işe başlama aşamasına gelindiğini belirten Dönmez, "Bu kapsamda, Eskişehir-Seyitgazi-Kırka arasındaki yapım işi 3 Mayıs tarihinde ihale edilmiştir. 24 Ağustos tarihinde sözleşme imzalanarak, 7 Eylül'de resmi olarak işe başlama aşamasına gelinmiştir. Önümüzdeki hafta başlanacak olan şantiye kurulum çalışmaları ve arazi ölçümleriyle, yolun yapımına hızla başlanacak olup, bu projenin hem bölgeye hem de ülkemize büyük katkılar sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dönmez ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğüne ve projenin tüm çalışanlarına teşekkür etti.