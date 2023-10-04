Seyahat Teknoloji Şirketi utu, Vergi İadelerini Artırma İmkanı Sunuyor

Seyahat teknoloji şirketi utu, yeni gezginler için vergi iadelerini yüzde 40'a kadar artırma imkanı sağlıyor. Şirket, vergiden muaf kartını kullanarak müşterilere vergi iadelerini tercih ettikleri ortaklarla uçuş mili biçiminde ödüllere dönüştürme özgürlüğü sunuyor.

Seyahat teknoloji şirketi utu, yeni gezginler için vergi iadelerini yüzde 40'a kadar artırma imkanı sundu.

Yanbancı ülkelerde yapılan alışverişlerde vergi iadelerini sağlayan seyahat teknoloji şirketi utu, yeni programını duyurdu. 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket vergiden muaf kartını kullanarak vergi iadelerini yüzde 40'a kadar artırmalarına imkan tanıdı. Şirket, 13 havayolu şirketi ve dünyaca ünlü küresel otel grubuyla ortaklık kurarak müşterilere vergi iadelerini tercih ettikleri ortaklarla uçuş mili biçiminde ödüllere dönüştürme özgürlüğü sundu.

utu Miles and Partnerships'in Ticari Direktörü Bay Sanjay Chinchwade, "utu gezginler için fırsatlar dünyasını temsil ediyor; burada daha yüksek KDV iadeleri elde etmek yalnızca dijitalleştirilmiş bir süreç değil aynı zamanda tamamen onların yararına tasarlanmış yeniden tasarlanmış bir değer zinciridir" dedi.

Yabancı ülkelerde yolcu, harcamalarında vergiyi peşin öder ve bunu Planet veya Global Blue gibi operatörler aracılığıyla geri talep edebilir. Ancak KDV'nin tamamını geri alamaz, utu burada hizmet sunan bir şirket olarak devreye giriyor. - İSTANBUL