Sesli Kitap Pazarında Rekabet İhlali İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurulu, sesli kitap pazarında faaliyet gösteren bir teşebbüs hakkındaki rekabet ihlali iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Teşebbüsün yayınevi ve eser sahipleriyle yaptığı uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla rakip firmaların girişini engellediği iddiaları incelenecek.

REKABET Kurulu, sesli kitap pazarında faaliyet gösteren teşebbüs hakkındaki rekabet ihlali iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 6 Nisan'da gerçekleştirilen toplantısında, teşebbüsün yayınevi ve eser sahipleriyle yaptığı uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla rakip firmaların girişini engellediği iddialarını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.