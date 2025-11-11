Haberler

Sermaye Piyasalarında Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Cezalar Artırılıyor

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu, dolandırıcılık ve manipülasyon gibi piyasa bozucu eylemlerle mücadele kapsamında cezaların artırılacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının ve idari para cezalarının yükseltileceğini belirtti.

Sermaye piyasalarında, dolandırıcılık ve manipülasyon fiilleriyle mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yatırımcı güvenini zedelemeye yönelik her türlü piyasa bozucu eylem ve piyasa dolandırıcılığı fiiliyle mücadele, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Bu çerçevede, denetim birimlerince piyasa gözetim sistemleri kullanılarak gerekli analizler sürdürülüyor. Tespit edilen vakalar için piyasa bozucu eylem veya piyasa dolandırıcılığı fiilleri kapsamında gerekli idari ve cezai süreçler uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Sermaye Piyasaları Kongresi'nde manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirterek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız." açıklamasında bulunmuştu.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerine dikkati çekmişti.

Fonlar kötüye kullanılıyor

Mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca tedbir ve yaptırımlar, gerçek ve tüzel kişilere uygulanabiliyor ve düzenlemelerde "birlikte hareket ve iştirak" hükümlerine ilişkin açık hükümler bulunmuyor. Tüzel kişiliği bulunmayan fonlar aracılığıyla veya fonlar kötüye kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlere ilişkin tedbir ve yaptırımlar bu nedenle sınırlı kalıyor.

SPK de manipülatif fiillerin sayı ve niteliğindeki değişimleri dikkate alarak, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışması yürütüyor.

Piyasa dolandırıcılığında hapis cezaları artırılacak

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği önerileri hazırlandı. Kanun değişikliği önerisi kapsamında, piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Planlanan değişiklikler kapsamında, piyasa dolandırıcılığı fiilleri yönünden cezai müeyyidenin caydırıcılığının artırılabilmesini teminen suçun 3 yıl olan alt sınırının ve 5 yıl olan üst sınırının yükseltilmesi planlanıyor. Böylece, suça yönelik hapis cezaları artırılmış olacak.

Piyasa dolandırıcılığı fiillerinin, yatırım fonları araç olarak kullanılarak işlenebildiği dikkate alınarak, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de piyasa dolandırıcılığı suçuna sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek.

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesi için hazineye ödenmesi gereken tutarın 500 bin lira olan alt sınırının yükseltilmesi hedefleniyor.

Piyasa bozucu eylemlere yönelik ceza sınırlarının artırılması öngörülüyor

Mevzuatta, piyasa bozucu eylemlere ilişkin de bazı değişiklikler yapılması planlanıyor.

Bu çerçevede söz konusu eylemler için öngörülen idari para cezasının alt ve üst sınırının yükseltilerek, cezaların caydırıcılığının sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca tüzel kişiliği bulunmayan yatırım fonlarının son dönemde sıklıkla piyasa bozucu eylemlerde araç olarak kullanıldığı görüldüğünden, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de ilgili kanunda düzenlenen kabahate sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek. Böylece yatırım fonlarının gerçekleştirdiği işlemler bakımından, bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin cezasız kalmasının önlenmesi hedefleniyor.

Piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle hareket eden veya bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonlarının da ilgili kanunda düzenlenen tedbirlerin kapsamına alınabilmesine yönelik değişiklik yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
