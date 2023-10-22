Serik Toptancı Halinde Limon Fiyatları Düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde toptancı halinde limonun kilogram fiyatı 3 liraya kadar düştü. Limon üreticisi Ahmet Yıldız, fiyatların düşmesine rağmen üretmeye devam edeceklerini belirtti.

- Antalya'da halde limon 3 TL'ye kadar düştü

Üretici Ahmet Yıldız: "Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde fiyatı 3 liraya kadar düşen limonun, toptancı halinde alıcısı çıkmıyor. Limonun 3 sene önce 7 TL'ye satıldığını belirten üretici Ahmet Yıldız, her şeye rağmen üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Limon fiyatı Serik toptancı halinde 3 liraya kadar düştü. Limon üreticisi Ahmet Yıldız, "10 dönüm alana diktim. Hal bölgesinde komisyon arkadaşlarda görüyorum. Gelen limonlar neredeyse 10 gündür burada alan yok, zorundan satılıyor. 3 liraya alan yok. Yaklaşık 3 senedir limon dalında kalıyor. Bundan 3 yıl önce limon 7 liraya satılıyordu hal bölgesinde. Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz. 3 lirada olsa mecburuz ağaçlara bakmaya" şeklinde konuştu.