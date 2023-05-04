Serik Süt Üreticileri Birliği başkanlığına Hasan Okudan yeniden seçildi

Serik Süt Üreticileri Birliği'nde mevcut Başkan Hasan Okudan güven tazeledi.

Birlik binasında yapılan mali genel kurulda mevcut başkan Hasan Okudan başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi.

Geçerli oyların tamamını alan Okudan yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu İsmail Top, Hasan Yılmaz, Mustafa Kocasarı ve Nihat Çelik'ten oluştu.

Genel kurulda konuşan Serik Kaymakamı Cemal Şahin, tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde gördüklerini belirtti.

Et ve süt ürünlerinin insanların sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı gıdaya ulaşma açısından önemini vurgulayan Şahin, "İnsanların sağlıklı gıdaya ekonomik manada ulaşabilmeleri temel insan haklarından birisidir. Bizim amacımız da bulunduğumuz bölgede kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak tarım ve hayvancılıkta olumlu adımları atmaktır." dedi.

Genel kurula, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve birlik üyeleri katıldı.